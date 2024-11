«Pixinortu, un’occasione sprecata» 

San Sperate ha sprecato l'opportunità di ottenere un bando da 150mila euro e l'aiuto della Regione per il bosco di Pixinortu: questa l'accusa di uno dei gruppi di minoranza. E la maggioranza al vetriolo replica: «Attacco strumentale e poca serietà».

La polemica

Il gruppo "L’alternativa per San Sperate" va all’attacco: «A ottobre del 2023, la Regione aveva detto che Pixinortu è un patrimonio naturale. Era stata inviata a fine gennaio una nota al Comune dove veniva offerta collaborazione per l’avviamento di un percorso di tutela. Noi ignoravamo l’esistenza di questa nota, e forse era sconosciuta anche a molti dei consiglieri della maggioranza. Perché non è stato reso pubblico questo documento?» E poi la questione dei fondi: «La Regione aveva pubblicato la manifestazione d’interesse per l’attuazione di progetti di valorizzazione ambientale nelle aree di particolare interesse naturalistico», si legge. «Ogni progetto poteva richiedere al massimo 150mila euro. Sembrava cucito per Pixinortu, ma è scaduto il 15 novembre. Mettiamoci l’animo in pace, non avremmo potuto partecipare: Pixinortu non è stata dichiarata area di Rilevante interesse naturalistico. Eppure il tempo c’era tutto per arrivare puntuali, noi lo abbiamo sempre proposto con tutte le forze, da quasi due anni. Qualcuno dirà parteciperemo al prossimo , ma è un’occasione mancata».

Il dibattito

Stefania Spiga, del gruppo “San Sperate tradizione e futuro”, cerca di fare chiarezza: «Il Comune non può fregiarsi autonomamente della denominazione di area Rin, c’è un iter burocratico da seguire. Questa è la procedura».

Il sindaco Fabrizio Madeddu replica in modo duro: «La Regione in nota ci avvisava di una loro disponibilità che rientra tra i loro servizi e competenze. Ringrazio, ma è superfluo rendere note cose note. Con la programmazione territoriale, l'amministrazione ha avviato già da diversi anni con la Regione i tavoli anche per Pixinortu. Normale che conoscano la nostra realtà. Non è normale che i consiglieri non abbiano chiari i rapporti tra Comune e Regione, rispettive competenze e ambiti». E il finanziamento? «Probabilmente scordano i 600mila euro già ottenuti per la valorizzazione dell'area. É necessario chiedere altri soldi? Siamo inoltre in attesa delle valutazioni dell'università di Cagliari sull'area Rin. I consiglieri di "L’alternativa per San Sperate" erano favorevoli e ora ci dicono che avremo dovuto concludere l'iter prima dei risultati dello studio? Contraddittorio e indice di poca serietà. L'occasione mancata è la loro. Un attacco strumentale».

