Pixinortu, un comitato spontaneo 

Nasce un comitato spontaneo «per la salvaguardia di Pixinortu». Lo hanno formato alcuni sansperatini. Ma la novità scuote anche la politica paesana. «Sì al confronto, no alle strumentalizzazioni politiche», tuona il sindaco Fabrizio Madeddu, mentre la minoranza grida allo «scempio».

Lo scontro

In questo clima continua il confronto sui lavori (ora bloccati) per la messa in sicurezza del polmone verde sansperatino. Pixinortu è chiuso al pubblico da un anno, quando il sindaco Madeddu aveva firmato un'ordinanza per prevenire gli attacchi incendiari e dare il via alle progettazioni della messa in sicurezza. I lavori sono cominciati settimane fa, ma sempre il primo cittadino ha imposto lo stop all’intervento ai primi di luglio: «Troppi gli alberi da tagliare, sono stato il primo a criticare gli interventi. Torniamo alla progettazione».

Situazione osservata in prima battuta da un comitato spontaneo di cittadini, circa 70 persone. «Amiamo Pixinortu e vedere quello che sta succedendo ci ferisce», dice Giovannino Schirru. «Abbiamo già organizzato due incontri, uno in via Sassari e un altro in via Verdi, nella sede del Pd».

La politica

E proprio questo appuntamento ha infastidito, per usare un eufemismo, il sindaco Madeddu, preoccupato per eventuali manipolazioni.

«Nessuna strumentalizzazione», assicura il segretario dem Alessandro Frongia, «semplicemente abbiamo offerto la sede. Dispiace che il sindaco pensi che stiamo reclutando persone per alimentare il dissenso. Non è così. Si parla di tutela di un bene pubblico, non dell'amministrazione».

«L'intervento del taglio degli alberi a Pixinortu? Una devastazione», dichiara Pier Paolo Casti del gruppo “L'alternativa per San Sperate”. «L'intervento ha riguardato circa l'1,5 per cento dell’intera superficie boscata. La responsabilità di questo scempio è di chi ha voluto e autorizzato questi lavori, cioè l’amministrazione, anche se autorizzati dalla Forestale». E Casti propone: «Serve istituire un'area di rilevante interesse naturalistico. Per gli esperti i lavori avrebbero pregiudicato l’equilibrio dell'ecosistema di Pixinortu. Il sindaco ci ha ascoltato e ha preso posizione, ora chiediamo un Ceas».

La replica

Il sindaco Madeddu replica: «Dalla collaborazione all'opposizione per cavalcare l'onda del malcontento è un attimo. Dopo sole 2 giornate di tagli, il 4 luglio, la decisione di bloccare i lavori è stata la mia e di nessun altro. Ho visto un serio pericolo e ho reagito. Gli alberi da abbattere, spezzati e malati, sono tantissimi, oltre le previsioni. A fine mese incontrerò Forestas e i ranger per fare il punto. Piena disponibilità, ascolto e apertura verso i cittadini. Che il confronto inizi quanto prima, io ci sono».

