Pixinortu, l’oasi verde riapre a giugno 

Dopo i lavori di messa in sicurezza, riapre finalmente il parco di Pixinortu: l’inaugurazione, come anticipato dal sindaco Fabrizio Madeddu, è prevista per il mese di giugno. Un progetto, quello volto alla valorizzazione naturalistica di uno degli ultimi esemplari di bosco mediterraneo presenti nel Campidano, voluto fortemente dall’amministrazione comunale, ma soprattutto dalla cittadinanza. I sansperatini, infatti, erano stati i primi, nel 2025, a protestare contro la potatura di alcuni alberi e a richiedere l’intervento di esperti. Una richiesta accolta attraverso il coinvolgimento dell’Università di Cagliari in una fase di studio, al termine della quale sono cominciati i lavori di messa in sicurezza della sentieristica interna. Lavori che hanno visto e vedranno la rimozione di alcuni alberi crollati e la delimitazione delle aree pericolose.

Gli ultimi interventi

«Siamo in attesa del bilancio per affidare gli interventi di montaggio dei paletti che andranno a segnare i primi percorsi percorribili all’interno del parco e che ci permetteranno di riaprire al più presto», dichiara Madeddu. La prima fase del piano di ripristino del parco di Pixinortu ha visto anche la partecipazione dei gestori del Ceas, il centro di educazione ambientale e alla sostenibilità che sorgerà proprio in uno stabile già presente nel bosco e in via di ristrutturazione. Il progetto di avvio del centro, come testimonia il naturalista Giovanni Pischedda, ha coinvolto i ragazzi delle scuole di primo e secondo grado dell’Istituto comprensivo Grazia Deledda, nonché cittadini adulti, in attività di laboratorio incentrate sullo studio dei rapaci notturni.

La biodiversità

Il Ceas ricoprirà un ruolo fondamentale nella seconda parte del progetto, spiega l’esperto: «La prossima fase prevede un’opera di valorizzazione del bosco attraverso monitoraggi ambientali delle specie di flora e fauna presenti. L’obbiettivo è rendere il parco fruibile ma allo stesso tempo proteggerlo». Valorizzazione che diventa sinonimo di sensibilizzazione: tra i sentieri verrà inserita una cartellonistica che illustrerà la biodiversità di Pixinortu, trasformando la passeggiata in un’occasione di apprendimento. Gli interventi proseguiranno poi con la messa in sicurezza delle restanti zone. «Il ciclone Harry ha causato non pochi danni e, di conseguenza, ha determinato dei ritardi. Dopo l’inaugurazione i lavori continueranno al fine di terminare gli ultimi sentieri e restituire definitivamente il parco alla comunità», afferma l’assessore all’ambiente Marcello Piras.

Il progetto

Ma i cittadini non cantano ancora vittoria. «Siamo contenti perché l’azione della cittadinanza ha determinato un cambio di gestione nel recupero e riapertura del bosco», dice Gianluca Meloni, rappresentante del comitato a difesa del bosco di Pixinortu. «Non ci riterremo soddisfatti finché l’amministrazione non prenderà in considerazione l’avvio di un progetto di conservazione dell’area: è una risorsa naturalistica da consegnare alle future generazioni».

RIPRODUZIONE RISERVATA