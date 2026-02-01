Pixinortu, l’oasi riaperta entro il 2026 

Pixinortu riaprirà nel 2026 (si spera), ma prima ci saranno i lavori su percorsi e bosco: tagli, solo quelli necessari, pulizia e messa in sicurezza. Questo il sunto dell’incontro pubblico in municipio che ha visto l’amministrazione esporre ai cittadini i piani per il futuro del bosco e del parco urbano.Pixinortu è chiuso dall’estate del 2022. Fu una delle prime ordinanze firmate dal sindaco Fabrizio Madeddu. I problemi di sicurezza erano troppi, secondo le rilevazioni. Un anno dopo partirono i lavori di taglio degli alberi, bloccati dopo un solo giorno. Fu in quel momento che nacque il comitato permanente a tutela del bosco, lo stesso che denunciò di come i tagli fossero stati troppo impattanti nell’area boschiva.

Il braccio di ferro

Cominciò quindi anche lo scontro tra comitato e amministrazione, tra comunicati, murales di sensibilizzazione e denunce che vedevano alcuni componenti accusati di essere entrati nell’area nonostante i divieti. Punto di rottura più palese è la definizione di Pixinortu: per l’amministrazione un parco urbano, per il comitato un bosco.Tornando al presente, negli ultimi anni ci sono stati dei lavori, specie sul casolare incompiuto (diventerà sede del Ceas) all’interno del parco. Ora l’amministrazione ha illustrato i suoi piani, stilati con l’Università di Cagliari, per mettere in sicurezza l’area boschiva.

I lavori da fare

Dal report si apprende che saranno almeno 250 gli alberi da abbattere in quanto già morti, il 95% è pioppo tremulo. Non saranno gli unici: ci saranno tagli utili a delimitare il bosco e quindi evitare roghi dall’esterno con fasce tagliafuoco. Occorre pulire i condotti d’acqua e ancora vengono individuati altri quaranta alberi da abbattere, troppo inclinati o gravemente malati. E poi, specialmente in prossimità dei sentieri, via i rami pericolanti. Massima attenzione sulla salvaguardia della fauna e della flora spontanea, visto che si parla di ecosistemi comunque fragili. Tempistiche per l’inizio dei lavori? Per ora si attende, ma non mancherebbe molto.

Incontro da riproporre

Stefania Spiga, consigliera del gruppo San Sperate Tradizione e futuro, a margine dell’incontro dichiara: «Con una presentazione del genere non si può che essere fiduciosi. Sembrano interventi ben definiti e positivi, penso al Ceas per esempio. Comunque il progetto arriva tardivamente, dopo quasi quattro anni di chiusura. Aspettiamo i confronti e le risposte in Consiglio e ben vengano gli incontri pubblici come questo».

L’obiettivo del piano

Il sindaco Fabrizio Madeddu sottolinea: «Tutti gli interventi sono stati progettati con la supervisione dell’Università di Cagliari. Dovevamo raggiungere un compromesso tra la messa in sicurezza del bosco, in particolare la sentieristica, e la conservazione degli assetti botanici e ambientali. Non è stato facile. Vogliamo aprire il cancello del bosco nel 2026. E vogliamo che il parco, bello e in sicurezza, possa essere di nuovo vissuto dai cittadini».

