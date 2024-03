Pixinortu, lavori in corso nel parco 

Mentre si lavora alla creazione di un tavolo tecnico con gli studiosi dell’Università di Sassari per il recupero del parco, sono cominciati i lavori da 400mila euro sulle strutture artificiali vandalizzate e abbandonate di Pixinortu. Intanto, in pieno centro storico, sono stati realizzati due grandi murales che celebrano il bosco. Insomma, quelle appena passate sono state settimane importanti per il futuro del polmone verde sansperatino, chiuso dall’estate 2022 per motivi di sicurezza.

Le fazioni

Le cronache del bosco sono ormai legate a doppio filo a due diversi gruppi: da un lato l’amministrazione,dall’altro il comitato permanente a difesa di Pixinortu che a più riprese si è scontrato con il Comune a suon di petizioni, denunce, ma anche discussioni (spesso sui social).

«Gli interventi tanto attesi sono indispensabili per mettere in sicurezza l’area boschiva e permettere la sua riapertura», si legge in un comunicato firmato dall’amministrazione di San Sperate. «Dall’Università di Sassari è arrivata la bozza per una convenzione che sarà immediatamente esaminata, integrata e approvata per permettere di avviare finalmente la collaborazione». I tempi non saranno brevi, come specificano dal Comune, ma alla fine si dovrebbe creare un tavolo tecnico che riunirà professionisti e studiosi a cui spetterà il compito di trovare la sintesi tra «l’esigenza assoluta della messa in sicurezza dell’area e garantire la tutela del bosco».

I lavori

Intanto sono cominciate le operazioni da 390mila euro sulla casa parco/centro servizi (la cui destinazione finale è ancora in fase di valutazione), ma anche sul teatro all’aperto, spazio giochi e sentieri in terra battuta destinati a percorso vita attrezzato. Si parla anche di «sentieri natura innervati all’interno e intorno al bosco, un’area picnic e panchine, tabelle esplicative, segnavia, tavoli e panche in legno con basi in muratura di pietra».

Il Comitato

Ne frattempo sono tati inaugurati due murales dedicati al bosco e voluti dal comitato. Le grandi opere si trovano in via Arbarei e sono state realizzate rispettivamente da Crisa e Tellas. «Desideriamo ringraziare tutti i presenti, veramente numerosi all’inaugurazione», hanno scritto dal collettivo in un comunicato. «Una piacevole sorpresa per un’iniziativa organizzata in meno di due giorni, che testimonia l’interesse attorno alle vicende del bosco, a ciò che è accaduto la scorsa estate e a ciò che si può fare per tutelarlo, conservarlo e farlo crescere. Un ringraziamento particolare ai due artisti che hanno realizzato i due murales. Due opere che “parlano” del bosco di Pixinortu attraverso le sensazioni e i ricordi di un posto che gli artisti hanno potuto conoscere e osservare. Ciascuno di noi può leggerle come desidera in base alle sensazioni che ciascun dettaglio suscita». Da sottolineare il fatto che i due murales sono stati realizzati grazie ai contributi di numerosi cittadini che hanno donato i soldi necessari.

