«Pixinortu, i lavori riprendono» 

«Sì alla ripresa dei lavori di messa in sicurezza a Pixinortu, con modalita meno invasive: attenzione massima sull'impatto dell'intervento ma basta strumentalizzazioni». Ad annunciarlo, quando è trascorso un anno e mezzo dalla chiusura del parco e quasi quattro mesi dallo stop ai primi lavori, è il sindaco di San Sperate, Fabrizio Madeddu.

Del polmone verde si è parlato anche in Consiglio comunale: il gruppo di minoranza “L’alternativa per San Sperate”, guidato da Pier Paolo Casti, ha presentato un'interrogazione chiedendo un incontro con i gruppi consiliari e domandando quando si intenda «agire concretamente per cominciare il percorso di riconoscimento area di rilevante interesse naturalistico». Madeddu ha risposto che l’intenzione è di farlo quanto prima: «Ribadiamo che l’amministrazione intende già procedere agli studi scientifici per ottenere lo status di tutela del bosco. Non capisco – ha aggiunto – perché tornare sulla stessa domanda. Tempi e modi sono quelli che definiamo noi e gli altri enti coinvolti».

Esperti e tecnici

«Per lo studio finalizzato alla salvaguardia e conservazione del valore botanico, ecologico e naturalistico del bosco siamo affiancati da esperti», spiega il sindaco: «Ci confronteremo anche con tecnici e ricercatori di altri enti. Creeremo le regole per una futura gestione selvi-colturale dell’intero parco».

Ora si attende la ripartenza dei lavori che secondo Madeddu avverrà presto: «I confronti avviati con forestali e botanici per una ripresa dei lavori di messa in sicurezza – prosegue – sono stati molto utili, come saranno utili quelli dei comitati con il consiglio comunale. Siamo pronti anche ad avviare il progetto di ristrutturazione della struttura ricettiva attigua. Però si continua a parlare di tutto tranne che della messa in sicurezza del bosco, spesso strumentalizzando il dibattito per attaccare il sottoscritto e l’amministrazione».

Tutela e sicurezza

«Se il crollo di alcuni alberi rientra nelle dinamiche naturali di un ecosistema boschivo – domanda Madeddu – quale tipo di compromesso si può trovare per garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica e per consentire accessibilità e fruibilità? Occorre ampliare il dibattito, affrontando tematiche di carattere scientifico, per la tutela, e tecnico, per la messa in sicurezza».

