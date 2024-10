Pixinortu, esperti al capezzale del bosco 

Firmato il primo accordo di collaborazione tra il Comune e l'Università di Cagliari e l'orto botanico per la redazione del Piano di gestione forestale sostenibile del bosco di Pixinortu. L’accordo «consentirà la ripresa degli interventi mirati e specifici di messa in sicurezza e prevede un apporto di tipo scientifico e di consulenza a garanzia del mantenimento e conservazione degli aspetti botanici ed ambientali», come spiegato dal sindaco Fabrizio Madeddu. Pochi giorni fa c’era stata anche una delibera con la quale l’amministrazione annunciava la volontà di avviare gli studi che potrebbero portare ad un area Rin (Rilevante interesse naturalistico).

Area protetta

Le aree Rin in virtù del loro stato o per le relazioni con parchi, riserve e monumenti naturali, «necessitano di protezione”, come spiegano dalla Regione. A tal proposito il comitato a difesa del bosco di Pixinortu parlava di una «piccola vittoria per la tutela e la valorizzazione del nostro prezioso residuo di antica foresta planiziale», dopo mesi di «scontro e di confronto con l'amministrazione comunale».

Il comitato ha sempre indicato l’area Rin come la soluzione ideale per il bosco. «Abbiamo lavorato per far sentire la voce dei cittadini, organizzando serate di sensibilizzazione, una petizione, raccogliendo firme e promuovendo iniziative artistiche come i tre murales dedicati al bosco, realizzati grazie alla raccolta fondi e al generoso mettersi a disposizione degli artisti e delle artiste», continuano dal Comitato. «L’area Rin rappresenta un punto di svolta fondamentale per la salvaguardia di questo prezioso ecosistema. L'auspicio è che alle dichiarazioni e atti ufficiali tanto attesi, conseguano fatti concreti, e che l'intera area possa diventare un laboratorio naturale con lo scopo di consegnare alle generazioni future un bosco ben più esteso di quello oggi a noi noto».

Il dibattito

Soddisfatto anche il gruppo di minoranza "L’alternativa per San Sperate”, fin da subito molto presente nel dibattito a proposito del bosco: «Questo è un passo importantissimo che va nella giusta direzione e va dato merito alla maggioranza di aver trovato il giusto percorso per coniugare conservazione e valorizzazione di Pixinortu».

Il sindaco Madeddu chiude precisando: «Prevediamo l'avvio di uno studio di fattibilità e quindi di tutta una serie di indagini e ricerche volte ad acquisire le conoscenze e gli elementi idonei e necessari per valutare appunto la possibilità di ricorrere al Rin, se attuabile, oppure di altri strumenti».

RIPRODUZIONE RISERVATA