Pixinortu, dialogo dopo le carte bollate 

Dopo le denunce e le raccolte firme, a San Sperate amministrazione comunale e Comitato permanente a difesa del bosco di Pixinortu depongono le armi: “Ci siamo incontrati. Abbiamo concordato su alcuni punti e discordiamo su altri”, si legge in un comunicato congiunto. Nonostante alcune forti contrapposizioni sull’andamento dei lavori e sugli alberi abbattuti le due parti avrebbero messo da parte il passato per guardare al futuro. Pace duratura o tregua passeggera?

Muro contro muro

Il parco è chiuso al pubblico da più di un anno. Il sindaco Fabrizio Madeddu lo aveva disposto con un’ordinanza emessa per motivi di sicurezza. I lavori sono cominciati a inizio dello scorso luglio ma sempre Madeddu ha dato lo stop dopo due giorni per evitare «tagli troppo impattanti». Secondo tanti cittadini, però, il danno, era già stato fatto: nasceva il comitato spontaneo. Oltre a riunirsi e discutere, alcuni membri del comitato tenevano aggiornati il resto dei cittadini con video e foto e video entrando nell'area ufficialmente ancora chiusa. A settembre partirono tre denunce d'ufficio per questo. In seguito il comitato istituì una raccolta firme per tutelare il parco: più di mille i firmatari.

Entrambe le parti si dichiaravano disponibili a un incontro. Si è dovuto attendere fine ottobre perché sindaco, vice sindaca e componenti del comitato si incontrassero.

Le posizioni in campo

Punto di rottura tra le parti la definizione di Pixinortu: l’amministrazione vede un parco urbano, il comitato vorrebbe un bosco naturale. Entrambi però vedono la possibilità di estendere l'area del polmone verde, come sottolineato nel comunicato. Altro momento di accordo è stato quando il sindaco ha dichiarato di voler attendere ulteriori studi (affidati all’Università) prima di agire nella pulizia del sottobosco. Da quella riunione però sono passati più di 20 giorni. Sarà cambiato qualcosa?

«Non abbiamo novità», spiega Gianluca Meloni del comitato: «La sicurezza va declinata in base alla destinazione che si intende dare all’area. I finanziamenti pubblici hanno senso se c'è un progetto. L’amministrazione non ha pensato al bosco come a un ecosistema capace di svilupparsi nell’intera area. Occorre prendere coraggio e consegnare alle future generazioni un tesoro naturalistico. Speriamo che le denunce ricevute da alcuni concittadini cadano».

Madeddu replica: «Stiamo lavorando per calendarizzare quanto ci siamo detti. Le nostre intenzioni non cambiano e sono felice del dialogo avuto. Gioca a sfavore il periodo: a fine anno ci sono scadenze impellenti ma non siamo fermi. Programmiamo bene per non dover rifare le cose».

