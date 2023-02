Piuccia Lai, 101 anni a Milano 

I legami con la propria terra d’origine non si recidono mai. Così la signora Piuccia Lai residente a Milano e 101 anni ieri, ha ricevuto gli auguri dell’amministrazione comunale e dalla comunità foghesina. Per buona parte della giovinezza la nonnina ha vissuto a Perdasdefogu occupandosi dei lavori in campagna. Nei primi anni settanta il trasferimento in Lombardia. Una nuova vita e il lavoro nel settore delle pulizie. Piuccia Lai ha avuto quattro figli che si prendono cura di lei e la tengono informata leggendole i quotidiani. Una grande famiglia con quattro nipoti e due pronipoti. «Auguriamo a zia Piuccia di festeggiare tanti altri compleanni in salute», è il messaggio degli amministratori comunali guidati dal sindaco Bruno Chillotti. Perdasdefogu paese dei centenari. Sono residenti in paese Antonio Brundu 104 anni, Bonino Lai (103), Maria Brundu (103), Concetta Melis (101), Vittorio Spanu (101), Federica Melis (101), Vittorio Lai (101), Annunziata Stori (100). (f. l.)

