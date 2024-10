«Più voli verso Roma e Milano, no alla Ct2» 

Sei mesi. Non sono tanti per disegnare la continuità territoriale del futuro. Ecco perché la base, più o meno, è già definita: «Avrà più posti rispetto al sistema attuale. L’obiettivo è quello di garantire la mobilità dei sardi», dice l’assessora ai Trasporti Barbara Manca. Il nuovo modello di collegamenti sarà presentato entro il prossimo aprile e riguarderà solo i voli verso Roma e Milano. Nessuna apertura verso gli scali minori, la Ct2 tanto rimpianta negli ultimi anni: «Quando era in vigore qui in Sardegna il mercato era completamente diverso. Io poi, seguendo il principio del buon padre di famiglia, punterei all’essenziale. Non proporrei i due progetti insieme perché si metterebbe a rischio la continuità principale».

Le trattative con l’Unione europea, fino ad ora, hanno riservato all’Isola solo sorprese negative: dal 2020 a oggi abbiamo perso per strada la tariffa unica e le frequenze sono calate drasticamente. In alcuni casi la riduzione è superiore al 40%. Tutto in nome del «libero mercato» tanto caro a Bruxelles ma lontano dalle esigenze di mobilità e sviluppo della Sardegna.

Come sarà la continuità della Giunta Todde?

«Il nostro studio per calcolare il numero di posti necessario parte dal decreto ministeriale attualmente in vigore, quello più povero. C’è una differenza tra il numero di collegamenti previsto in quel documento e i voli effettivi, perché le compagnie hanno dovuto aggiungere frequenze. Il nostro ragionamento è: se si fossero limitate ad assicurare solo i posti minimi, cosa sarebbe successo?».

Per garantire la mobilità servono più voli rispetto a quelli attuali.

«Nei regolamenti della Commissione europea vengono tutelati i servizi minimi. Per noi la continuità è come un’infrastruttura stradale: noi vogliamo che questi “servizi minimi” garantiscano gli spostamenti sempre, anche all’ultimo momento a un prezzo equo».

Allora serve una tariffa agevolata per tutti i passeggeri: residenti nell’Isola e turisti. La riproporrete?

«Quando era in vigore gli orientamenti della Commissione europea erano diversi. L’osservazione principale che è stata fatta in passato alla Regione è che non si può incidere sul libero mercato e dunque sui turisti».

In alcuni Paesi Ue però la tariffa unica è regolarmente in vigore.

«In Europa abbiamo 170 oneri di servizio pubblico, alcuni inspiegabili. Ad esempio esiste la linea Trieste-Milano. C’è bisogno di una continuità territoriale tra queste due città? La verità è che agli altri nessuno fa osservazioni. Le fanno solo a noi, e alcune possono sembrare un sopruso».

Già, perché?

«Qui purtroppo la componente di passeggeri residenti è legata troppo a quella dei turisti. E l’Ue ci dice: non potete spendere soldi per far viaggiare i turisti».

Come volete migliorare il sistema tariffario?

«Allargando la platea delle passeggeri che hanno diritto ai prezzi agevolati. Punterei sulle persone che hanno un legame forte con l’Isola: penso a chi ha parenti anziani».

Ma con un sistema del genere non c’è il rischio che poi le compagnie, per fare utili, aumentino ancora di più le tariffe degli altri passeggeri, cioè i turisti?

«Bisogna capire su quali aspetti puntare. Era molto interessante l’idea di un tetto alle tariffe, proposta in passato. Vedremo».

La settimana prossima si conoscerà l’esito del bando di Alghero. Aeroitalia ha fatto sapere che l’ostacolo più grande riguarda il prezzo del carburante in quell’aeroporto. Cosa può fare la Regione?

«Se costa di più noi lo paghiamo. Il problema è che nel bando attuale non è previsto il rimborso per i voli aggiuntivi, ma solo per le frequenze minime. A me non sembra corretto e vorremmo intervenire su questo aspetto».

Aiuti sociali: non trova che il sistema di rimborsi sia troppo macchinoso?

«Sarò onesta: appena arrivata mi sono stupita del fatto che ci fossero così poche richieste. Abbiamo allargato la platea e reso alcune procedure più semplici. Sarebbe giusto che il sistema funzionasse diversamente: non più come rimborso, ma come sconto al momento dell’acquisto del biglietto».

Nelle Baleari si fa così.

«Sì, ma in quel caso c’è un Regio decreto che obbliga le compagnie a farlo. Qui non esiste niente di tutto ciò. È un processo complesso che non riguarda solo la Regione. Cercheremo di semplificare e potenziare il sistema. Stiamo pensando di allargare gli sconti anche ai voli in regime di continuità territoriale, quindi Roma e Milano».

Aeroporti: la Regione ha detto di essere pronta a entrare nella contestata holding unica, che consegnerebbe il monopolio a F2i.

«Gli uffici stanno terminando gli approfondimenti necessari. L’obiettivo è di concludere questa fase in un tempo ragionevolmente breve».

Nel 2023 la Giunta Solinas aveva impugnato davanti al tribunale la fusione degli scali di Olbia e Alghero: avete intenzione di ritirarvi dal giudizio?

«Non è stata presa ancora nessuna decisione rispetto ai giudizi in corso».

Collegamenti con le isole minori, il bando è andato deserto: la Delcomar ha puntato il dito sulle scelte della Regione.

«Vorrei far presente che finanziamo queste rotte con una somma doppia rispetto a quanto lo Stato mette per i collegamenti tra la Sardegna e la Penisola. E le norme che regolano il bando sono le stesse. Abbiamo fatto uno sforzo per incrementare le risorse a disposizione. Il problema non esiste solo qui, ma è a livello nazionale».

Traghetti: come avete intenzione di migliorare la continuità territoriale marittima?

«Al tavolo ministeriale proporremo immediatamente un sistema di continuità per il trasporto delle merci, che ora non esiste».

E il trasporto pubblico locale?

«Ora siamo in un momento in cui i contratti di servizio sono in proroga e non si può intervenire se non per piccole modifiche. Il nostro obiettivo è approvare quanto prima il piano regionale dei trasporti e quindi occuparci della riforma del Tpl».

Treni: per andare da Cagliari a Sassari servono ancora tre ore.

«La nostra rete sconta grandi ritardi, come la mancanza del doppio binario e dell’elettrificazione. Tutto questo significa che servono cantieri, alcuni sono in corso proprio in questi giorni: l’obiettivo è avere un servizio migliore».

RIPRODUZIONE RISERVATA