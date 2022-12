«Più voli e tariffa unica, l’Isola non rinuncia» 

«C’è il tempo per fare cose importanti, come ho già detto non partiamo da zero. Pur affrontando problemi eccezionali come la pandemia, la crisi internazionale dovuta alla guerra, alluvioni, cavallette e altro ancora, abbiamo avviato grandi riforme che la nuova Giunta dovrà attuare».

«Purtroppo si sono accavallati molti intoppi indipendenti dalla nostra volontà. La malattia di Oppi, le elezioni anticipate e così via. Io avrei voluto accelerare, ma gli eventi me l’hanno sempre impedito».

Pochi minuti alle sette di sera, al piano terra di Villa Devoto gli assessori arrivano alla spicciolata per la prima Giunta post-rimpasto. Carlo Doria è già lì da un po’, quasi un segno tangibile della consapevolezza del compito delicato che lo attende. Nello stesso momento, non a caso, due rampe di scale più su Christian Solinas parla a lungo del nuovo slancio che intende dare sulla sanità. E anche su altri grandi temi: a partire dalla continuità territoriale. Dopo trattative snervanti, il presidente sembra rasserenato per aver chiuso una verifica di maggioranza infinita: «Sono soddisfatto», dice, «credo che abbiamo trovato profili di alto livello, un equilibrio virtuoso tra competenze, professionalità e rappresentanza».

Tante volte avevate annunciato un rimpasto imminente, e invece sono passati otto mesi. Per colpa di chi?

Ora però avete a disposizione solo un annetto, di fatto.

A partire da...?

«Dalla sanità. Dopo la fase delle Asl, ora è urgente la parte della medicina dei territori, primo filtro all’inappropriatezza delle cure. È là che i cittadini devono trovare le prime risposte ai bisogni di salute».

Intanto però le liste d’attesa sono sempre più lunghe.

«Stiamo investendo molto per rimediare ad anni di mancata programmazione. Il numero insufficiente dei medici è un problema in tutta Italia, varie volte abbiamo messo in discussione il numero programmato nelle università».

Ma la Sardegna è tra le regioni con più medici in rapporto alla popolazione.

«Quando si fanno le statistiche, servono campioni omogenei. Siamo un milione e 600mila sardi: se fossimo in una grande città, anziché sparsi in 24mila chilometri quadrati, garantiremmo i servizi con meno medici e meno costi. Non si piegano i numeri a scopo propagandistico».

Cambiare l’assessore alla Sanità non è una sconfessione di quanto fatto finora?

«L’assessore Nieddu ha profuso un grande impegno in frangenti difficilissimi e lo ringrazio molto. Oggi ho ritenuto che il sistema avesse bisogno di una scossa, una discontinuità che rendesse subito percepibile l’esigenza di ripartire».

Si è parlato spesso di una scarsa intesa tra voi due.

«Sono scelte squisitamente politiche, non personali. In ogni regione, la percezione dell’operato di governo dipende dalla sanità: perciò i governatori sono chiamati a un impegno diretto. Avendo la Lega concentrato la sua azione su ambiti in asse con i propri ministeri nel Governo nazionale, ho ritenuto di indicare un tecnico di mia diretta fiducia per avere una cinghia di trasmissione sulle politiche sanitarie e accelerare le riforme».

Diciotto mesi fa propose di fare il nuovo ospedale di Cagliari nell’area della Fiera. È ancora di quell’idea?

«Intanto ho già chiesto all’assessore Doria di accelerare subito le procedure per realizzare tutti i nuovi ospedali previsti: Sassari, Alghero e il Sulcis, oltre a San Gavino dove stanno partendo i lavori. A Cagliari serve una struttura all’avanguardia anche come dotazioni e layout, e le aree dell’asse viale Diaz-Sant’Elia sono già pubbliche. Ma di tutto si discuterà con i sindaci e i territori».

Altro grande nodo: la continuità territoriale. Cosa può promettere in materia?

«Un’interlocuzione forte con l’Ue, su cui mi aspetto il sostegno del Governo, per ridefinire i parametri della continuità e ottenere più frequenze certe, una tariffa unica per il maggior numero di mesi possibile, e una rete di collegamenti secondaria, la cosiddetta Ct2».

Tariffa unica e Ct2 furono impallinate dall’Europa.

«Sì, da assessore ai Trasporti ottenni una tariffa unica per 9 mesi su 12 e alcuni collegamenti oltre Roma e Milano, poi però vi fu un irrigidimento di alcune direzioni generali a Bruxelles. Tutto dev’essere oggetto di contrattazione politica: non c’è un Vangelo del trasporto aereo che neghi quelle cose ai sardi. In autostrada il pedaggio è identico per chi risiede a Milano o a Berlino: perché solo le tariffe aeree dipendono dalla residenza? Non è solo un problema di chi è nato in un’isola. L’accessibilità verso la Sardegna è cruciale per lo sviluppo del sistema economico e produttivo».

Queste trattative non rallenteranno il nuovo bando?

«Abbiamo pubblicato un bando sulla Gazzetta Ufficiale Ue per garantirci una base di continuità territoriale. Dopodiché, ho chiesto all’assessorato dei Trasporti di interloquire subito col Governo e l’Ue per capire i margini di trattativa per rivisitare il modello di continuità. È un fatto di volontà politica, e noi metteremo tutto il peso politico possibile».

Ne ha parlato con Salvini?

«Certamente. Credo che stavolta il Governo sia davvero in sintonia con noi su queste richieste. In passato, a volte, mi sono trovato da assessore, a Bruxelles, col Governo che sosteneva non le ragioni dei sardi, ma quelle dell’Ue».

Sul tema dell’energia, invece, avete avviato contatti col nuovo Governo?

«Da subito. Le trattative precedenti sono sfociate in un decreto che non ha tenuto conto delle nostre richieste. Noi produciamo da fonti rinnovabili più del dovuto: se ci si chiede di contribuire ulteriormente perché il Paese rispetti gli impegni di Parigi sulla decarbonizzazione, allora chiediamo che si concordino i territori da destinare a tali usi, e ci sia un sistema di compensazioni e ristori che porti benefici ai sardi, cioè minori costi sulle bollette di cittadini e imprese».

Cingolani consulente del Governo la preoccupa?

«Ci sono state scelte politiche che noi abbiamo osteggiato con ogni mezzo, ricorrendo in tutte le sedi con risultati importanti. Il nostro obiettivo però è un’interlocuzione col Governo che risolva i problemi. Non vogliamo passare il tempo a fare ricorsi, ma chiudere accordi virtuosi per i sardi».

Da ieri è in vigore la modifica costituzionale sull’insularità: può aiutare?

«Di sicuro aiuterà il lavoro del tavolo sul riequilibrio degli svantaggi economici, insediato già grazie al nostro accordo col Governo nel 2019. Ma può essere anche un utile grimaldello nelle interlocuzioni con l’Europa di cui ho parlato».

E invece l’autonomia regionale differenziata può indebolire la specialità sarda?

«È l’attuazione di una norma costituzionale: non mi spaventa che altre regioni abbiano più responsabilità. Se non incide sui saldi e sui trasferimenti verso le restanti regioni, non ha un impatto negativo. Il tema vero non è tanto il trasferimento di competenze, ma il residuo fiscale. Lo Stato deve garantire il riequilibrio dei livelli delle prestazioni per tutti i cittadini, anche nelle regioni che sono più indietro».

Però c’è anche un tema di ridefinizione dei poteri tra Stato e Regione.

«In verità serve anzitutto chiarezza sulle competenze che già abbiamo, perché il contenzioso costituzionale tende a restituire allo Stato competenze già consolidate in capo alle Regioni. Pensi all’urbanistica, il paesaggio. La Sardegna, in ogni caso, pone senz’altro l’esigenza della tutela della lingua sarda, e poi la regionalizzazione delle sovrintendenze, per valorizzare meglio il patrimonio culturale dell’Isola».

E in tema di lavori pubblici? Non è assurdo che la Sardegna non sia padrona di gestire le sue strade principali?

«Certo, io per altro sono commissario governativo su varie opere e stiamo sbloccando vari cantieri. Ma il problema sono le norme e la burocrazia farraginosa che rallenta tutto».

Ha citato l’urbanistica: avevate promesso una nuova legge, ma le maggioranze che provano a farla a fine legislatura ballano molto.

«Sì, non porta bene. Abbiamo già approvato alcune leggi, poi impugnate dal Governo e cancellate per un’impostazione politica e aprioristica. Siamo al lavoro per riproporre un testo che serva a migliorare le volumetrie esistenti senza consumare altro territorio. Crediamo di poter completare quel percorso anche grazie al nuovo dialogo col Governo».

Aver cambiato l’assessore all’Urbanistica non rallenterà questo lavoro?

«Un avvicendamento non cambia il programma della maggioranza, approvato largamente dagli elettori. Chiunque sia l’assessore, si muoverà all’interno delle linee programmatiche concordate».

Paolo Maninchedda ha scritto che l’assessore doveva essere Franco Meloni, ma rischiava poi di fare ombra all’assessore alla Sanità.

«Ma non è vero. Di Meloni ho massima stima, se fosse stato disponibile avrei valutato con piacere l’ipotesi di inserirlo in squadra. Sulla sanità, comunque, il professor Doria garantisce elevata competenza».

Lei aveva sempre detto che si sarebbe ricandidato nel 2024, martedì però ha aggiunto: se ci sono le condizioni. Cosa intendeva dire?

«Ho sempre detto che per completare le nostre riforme serve continuità amministrativa, e ho dato la mia disponibilità a garantirla. Poi dipenderà dalla formula, dai programmi».

Ma tra alleati ne avrete parlato. Cosa dicono i partiti?

«Si discute sempre, ma ormai la politica evolve molto velocemente, 15 mesi possono essere un’era geologica. Diciamo così: non sono candidato, ma candidabile».

