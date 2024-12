Più voli e nuovi orari da Alghero 

Aumentano i voli in continuità territoriale tra Alghero e Roma e Milano, con nuovi orari per i passeggeri sardi. Lo annuncia l’assessora ai Trasporti Barbara Manca, dopo l’incontro in videoconferenza ieri con Ita Airways, che garantisce i collegamenti.

Su entrambe le tratte, la compagnia aggiunge una coppia di voli che diventano strutturali. Il primo, dall’aeroporto Riviera del Corallo verso Linate partirà alle 7 e non più alle 8.55. Slitta in avanti anche il ritorno, con partenza alle 22. Lo schema è il seguente: Alghero-Milano ore 7.00, 9.15, 19.45; Milano-Alghero 7.20, 17.50, 22.00. I nuovi orari saranno in vigore dal 1° gennaio 2025, quello delle 22 potrebbe essere anticipato alle 21.30 da febbraio.

Per quanto riguarda il collegamento con la Capitale, ci sarà una nuova coppia di voli dal 20 dicembre: il nuovo volo pomeridiano da Alghero a Fiumicino partirà alle 15.20, lungo la direttrice opposta alle 13.30. Lo schema: Alghero-Roma ore 7.00, 11.30, 15.20, 19.20; Roma-Alghero alle 9.00, 13.30, 17.30, 21.35.

Le soluzioni

«Abbiamo raggiunto un risultato molto importante e per nulla scontato», dice l'assessora Manca. «La genesi della continuità territoriale da e per Alghero di quest'ultimo bando è stata complessa e piena di ostacoli, la maggior parte generati da un decreto ministeriale fortemente sottodimensionato. Chiediamo ai sardi pochissime settimane di pazienza, necessarie alla compagnia per mettere a punto i nuovi collegamenti, poi anche Alghero sarà finalmente collegata con la Penisola con orari più congeniali alle necessità dei cittadini».

«L’incremento dei collegamenti su Alghero dimostra ancora una volta la nostra attenzione per la Sardegna», dice Andrea Benassi, direttore generale di Ita Airways, «siamo lieti di aver trovato, dopo un confronto franco e costruttivo con l’assessorato, una soluzione condivisa che migliorerà ulteriormente la connettività del territorio e dei sardi».

«Accogliamo con favore l’aumento dei voli su tutti gli scali sardi, in particolare su Alghero», dice Elisabetta Manca, segretaria regionale Uiltrasporti. «Resta però ancora impossibile per chi parte da Cagliari e Olbia poter acquistare, modificare o avere il rimborso del biglietto dopo le tre ore dalla partenza del volo. Così come resta l’obbligo di dover presentare documentazione specifica per chi usufruisce della tariffa di continuità per lavoratori e non solo l’autocertificazione come richiesto dall’assessorato ai Trasporti».

