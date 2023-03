Più vicina la variante al Puc 

Il Pai è già alla Regione per la sua approvazione. Lo studio del centro storico è quasi pronto e presto approderà in Consiglio comunale di Burcei per poi essere girato alla Regione per la sua approvazione.

Due passi in avanti verso la conclusione dello studio del Piano urbanistico comunale (Puc), atteso da lungo tempo. Il passaggio di consegne è con il nuovo assessore all’Urbanistica Marcello Malloru, ingegnere, il nuovo responsabile dell’ufficio tecnico Dino Serra e il responsabile del procedimento Antonio Corda che si stanno occupando della definizione della variante al Puc, attesa da tantissimi anni.

«Prevista tra l'altro - dice l'assessore Marcello Malloru - l’individuazione dell’area per la zona industriale, dell'eliporto, della viabilità e del collegamento tra l’attuale e il nuovo ingresso al paese che si creerà con la costruzione della nuova strada Burcei-Sinnai-Maracalagonis».

«Verrà inoltre realizzata - aggiunge il sindaco Simone Monni - anche una fascia a verde lungo il collegamento fra i due ingressi al paese, oltre nuove strade di periferia. Si tratta, comunque, di una variante ancora fase di studio». (ant. ser.)

