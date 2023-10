Più verde negli ospedali con Pro Loco e Wwf 

Creare oasi verdi negli ospedali. È lo scopo del progetto del Wwf “La natura si fa cura”. Ieri ai giardinetti in via del Redentore a Monserrato c’erano i volontari della Pro loco, scelta dal Wwf per collaborare al progetto: hanno allestito i banchetti con piante di felce, simbolo dell'iniziativa. Diversi passanti le hanno acquistate, altri hanno fatto donazioni libere. Il ricavato della raccolta di fondi andrà al Wwf, che lo utilizzerà per il progetto che aumenta la presenza di verde nei giardini degli ospedali pediatrici e non solo. (ste. lap)

RIPRODUZIONE RISERVATA