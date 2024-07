Più veloce, un’arma letale: Luvumbo si prende il Cagliari 

Inviato

Saint Vincent . Irrazionale. Il suo calcio è irrazionale, istrionico. Zito Andre Sebastiao disegna figure che non sono predevibili, se parte non sai dove andrà o cosa potrà inventarsi. Le cosce da velociraptor, una velocità di base che pochi, a queste latitudini, possono vantare. La consacrazione? Il calcio di Nicola sembra costruito per lui, ora tocca a questa specie di freccia umana decidere cosa fare da grande. Se ne era innamorato Di Francesco, di Luvumbo, il primo angolano nella storia del Cagliari, ma – dice la leggenda – mangiava poco e male, era smarrito e gli infortuni, con quel genere di impatto fisico sul ragazzo, lo avevano messo ko. Ma sul ragazzo di Luanda, quartiere di Bairro Palanca, c’è un segno del destino che può aiutarci a capire se e quanto farà strada: è passato da Como, come Barella, uno che di strada diciamo che ne ha fatta, per poi rimettersi la maglia rossa e blu e non levarla più. Il Cagliari ha uno a cui affidarsi, oggi, su questo sembrano essere tutti d’accordo. Se e quando sono arrivate delle offerte per cederlo, non è stato comunicato, Luvumbo – 22 anni, un metro e settanta se va bene, professione attaccante – costa 8/10 milioni e il Cagliari, oggi, se lo tiene stretto.

In ritiro

Quella strana abitudine di rimboccarsi i pantaloncini, che va bene in allenamento ma che in partita è decisamente poco poetico, diciamo, è uno dei suoi segni distintivi. Scopre le cosce, qualcosa di mostruoso, il motore di un telaio sul quale è stata ricamata una tecnica di alto livello. Qui in Valle d’Aosta, dove sembra patire più di altri il caldo assurdo a queste latitudini, appare più sicuro in campo. Maturo? Forse, ma spreca pochissimo e quando parte, soprattutto da destra, diventa un problema per chiunque. Sul terreno del “Brunod” i difensori di turno hanno un’opzione, quella di abbatterlo, che in questo avvio di stagione è consentita da Nicola, ovvero nessuno chiama i falli e allora non resta altro che buttarlo giù, sennò arriva in porta e ti castiga. Luvumbo, in silenzio e con poche, pochissime parole, si sta prendendo il Cagliari e attenzione alla partenza del campionato: se le sue condizioni non muteranno, si presenterà tirato a lucido e con licenza di uccidere.

La griffe

Semplicemente straordinario il suo trolley, una scatola metallica bianca squadrata con la scritta “Zito Luvumo”, senza la b, ben visibile. Scherza, fa scherzi, ma nel gruppo si è levato l’abito del ragazzino particolare, capace di fiammate estemporanee, perché ora – lo sta mostrando mattina e sera – se sai come innescarlo è una macchina da guerra. Arriva da trenta partite su trentotto (era volato a fine 2023 in Africa per giocare la Coppa con l’Angola), quattro gol, ma attenzione a quelle due realizzate nei playoff per la serie A, oro puro, delirio rossoblù.

Stasera con il Como magari il faccia a faccia con Dossena, ex compagno affrontato per due anni in allenamento. Nessuna paura, Luvumbo c’è e se ne accorgeranno in tanti.

