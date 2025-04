Più uomini e mezzi per i barracelli 

Potenziato il parco mezzi a disposizione della Compagnia barracellare di Sanluri al fine di rispondere con prontezza agli incendi estivi. Ai nastri di partenza l’attività degli agenti, guidati dal capitano Salvatore Pau, con nuovi mezzi e attrezzature per le necessità operative, le emergenze e la vigilanza del territorio, grazie a un contributo di 101.280 euro della Regione per l’acquisto di un nuovo modulo antincendio che garantisce una maggiore riserva d’acqua e tubazioni di rapido utilizzo, inoltre arrivano nuovi scarponi e divise ignifughe per il personale.

Cresce quindi il parco macchine a disposizione delle divise verdi sanluresi, potenziando gli attuali mezzi disponibili per far fronte alle emergenze. «Non solo nuove attrezzature», ricorda Pau: «La campagna antincendio ai nastri di partenza potrà contare sull’aumento dei soci, una trentina di professionisti, una squadra in più contro le fiamme che ogni anno distruggono campagne e ettari di terreni al confine con la 131, mettendo in ginocchio diverse aziende agricole». Un ruolo importante che gli agenti svolgono da tempo, grazie ad un contributo del Comune di 28 mila euro in base all'accordo sottoscritto in municipio fra Pau, il sindaco Alberto Urpi e il comandante della polizia municipale Roberto Gallus.

«Ringraziamo la nostra compagnia barracellare per la costante collaborazione con l’amministrazione – dice il sindaco Urpi – e per la disponibilità sempre dimostrata a favore del bene comune. Sono presenti tutto l’anno in diverse iniziative, nelle campagne e nel centro abitato: è come avere in casa una squadra di protezione civile». (s. r.)

