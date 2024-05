«Più uomini e mezzi per fermare le cavallette» 

La prima schiusa delle locuste c’è già stata, ma stavolta gli allevatori della piana di Ottana guardano al caso cavallette con maggiore ottimismo. Dopo la presentazione del piano d’azione della task force regionale, emergono segnali di cauto ottimismo.

A farsene portavoce dal suo profilo Facebook, Raffaela Mureddu, imprenditrice agricola di Fonni che opera a Sedilo. Pubblica un video delle locuste, già numerose sui terreni di famiglia, in un’area che da sei anni a questa parte è una delle zone rosse.

«C’è sicuramente - scrive Mureddu - un’attenzione maggiore rispetto al silenzio spaventoso degli scorsi anni. Si sta intervenendo anche se con molta difficoltà e con tempi lunghi». Nonostante le criticità si apprezzano gli sforzi in atto. Aggiunge: «Indennizzi non ne abbiamo visto. Ma è doveroso un ringraziamento ai tecnici di Laore per la loro disponibilità e la pronta risposta ad ogni chiamata. E così alle forze in campo con le squadre di Forestas, che arrivano da diversi territori». E poi: «Nonostante gli sforzi le forze in campo sono poche, così come i mezzi impegnati nella lotta». Da qui l’appello finale affinché vengano implementati uomini e mezzi per risolvere la nuova invasione.



RIPRODUZIONE RISERVATA