«Più tutele e dignità agli educatori speciali» 

Non ricevono la retribuzione quando gli alunni che seguono si assentano da scuola. Hanno un trattamento economico che non riconosce la dignità professionale che meriterebbero e sono anche “vittime” di un sistema burocratico che non agevola. Sono gli educatori che forniscono assistenza specialistica nelle scuole agli studenti con disabilità. Per loro la commissione delle Politiche Sociali guidata da Antonella Scarfò ha dedicato incontri e riunioni che sono approdati in una mozione (votata ieri all’unanimità dal Consiglio) per garantire migliori condizioni lavorative e, di conseguenza, una migliore qualità dell’assistenza. «Premesso che il servizio di assistenza educativa specialistica, gestito dall’assessorato alle Politiche Sociali, è ottimo», dice Antonella Scarfò, e che la gran parte dei problemi si può risolvere solo mettendo mano al contratto collettivo nazionale di lavoro, «ci sono diverse criticità sulle quali l’amministrazione può intervenire. Alcuni Comuni, come Roma, hanno già adottato regolamenti per migliorare la qualità del servizio. Per questo, come Commissione, siamo convinti che è ora che anche il Consiglio comunale di Cagliari si impegni a redigere un regolamento simile». Il concetto lo ribadisce Giulia Andreozzi (Possibile): «È importante cominciare a lavorarci, bisogna garantire i lavoratori e la qualità dell’assistenza». ( ma. mad. )

