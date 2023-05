«Più turismo e meno campanili» 

Una piattaforma digitale per la destinazione turistica “Terre del Linas”, è il nome del nuovo metodo di programmazione lanciato ad Arbus nei giorni scorsi durante un convegno organizzato dal Gal Linas Campidano. La parola d’ordine dei Comuni interessati – Arbus, Guspini, Villacidro e Gonnosfanadiga – è seppellire i campanili per far posto a tutti gli attori del turismo, secondo scelte ragionate, orientate al mercato, alle nuove tendenze della domanda, alla valorizzazione del territorio che tanto può offrire in un percorso che si snoda fra mare, monti e miniere.

Il progetto

L’iniziativa rientra nel programma più ampio “SardegnaWestCost” per la promozione del territorio della costa centro occidentale come destinazione turistica sostenibile, finanziato con fondi Por Fesr Sardegna 2014-2020. «Mai come in questo momento – dice la presidente del Gal, Mariella Amisani – si avverte la necessità di migliorare le politiche locali nel settore turistico, superando la frammentazione attuale e mettendo in sinergia le programmazioni esistenti, identificando azioni di valenza comune. La piattaforma è pronta, aspetta di essere arricchita con l’offerta turistica che spazia dal mare della Costa Verde alla montagna con visite guidate sul monte Arcuentu e Monti Mannu, sui siti minerari di Ingurtosu e Montevecchio, tanto per fare un esempio». Spazio ai privati per la costruzione completa del sito con tutto ciò che possa accogliere gli ospiti e soddisfare i gusti: shopping e artigianato, arte, cultura, archeologia, enogastronomia, musei, appuntamenti con la storia e la tradizione nei diversi periodi dell’anno.

Le reazioni

La necessità post Covid di procedere spediti e uniti per recuperare gli anni persi, è stata accolta da tutti gli attori. «È il caso di dire – commenta il vice sindaco di Villacidro, Dario Piras – finalmente si parte. La carta vincente è proprio la co-programmazione fra pubblico e privato, insieme su percorsi online. La conoscenza è importante, basti pensare al successo di ospiti che scelgono la cascata Sa Spendula dopo la promozione». Il collega di Guspini, Marcello Serru, aggiunge: «Ora ci aspettiamo la conferma del vecchio detto “l’unione fa la forza”. L’inizio fa ben sperare. Oltre alle miniere di Montevecchio, abbiamo il circuito Domus e altro ancora». Così per l’assessore al turismo di Arbus, William Collu: «La nostra attenzione è per il turismo balneare. Un litorale lungo 47 chilometri dalla collaborazione può trarne solo benefici. Tante volte in passato abbiamo chiesto inutilmente di abbattere i confini e unire le forze, ora si può».