Più tempo per spendere i fondi Pnrr, l’Ue ancora spaccata 

Stati europei spaccati sull’allungamento dei tempi per spendere i fondi del Pnrr, con «alcuni forti sostenitori», interessati anche a un bis dello strumento, e altri «piuttosto critici» e convinti debba restare un unicum . Il tema non sarà dunque sul tavolo della riunione dei ministri delle Finanze dell'Eurozona e dell'Ue a Bruxelles, alla quale partecipa il ministro italiano Giancarlo Giorgetti.

«Le opinioni sono divise, non c’è unanimità», dice un alto funzionario europeo. Di certo all'Ecofin arriva un punto sul Pnrr dopo 27 piani approvati, 57 richieste di pagamento e 232 miliardi di euro già erogati. Sul tavolo anche la modifica del piano presentata a marzo dall’Italia con alcuni interventi di carattere tecnico, con l’attesa che il Consiglio Ue approvi le decisioni di esecuzione, dopo l’ok della Commissione a fine aprile.

Intervenendo sulla competitività, intanto, Giorgetti ha sottolineato la necessità di «tenere i talenti in Europa e allentare i vincoli burocratici per utilizzare le risorse per l'innovazione» anche in relazione al Recovery. E poi, proprio nell'ambito della riunione dell'Eurogruppo, è giunto un nuovo appello all'Italia per la ratifica del meccanismo europeo di stabilità: «Nell'Eurogruppo di oggi è stata fatta una chiamata per l'approvazione del trattato Mes modificato che, come sapete, è stato ratificato da 19 Paesi».

RIPRODUZIONE RISERVATA