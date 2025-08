Più telecamere per proteggere la città 

Pugno duro contro gli incivili: ulteriori telecamere sono destinate ad arrivare a Iglesias per contrastare i ripetuti episodi di vandalismo e inciviltà he si stanno verificando in città, con decine di segnalazioni quotidiane che pervengono alla polizia locale. Il nuovo progetto prevede l’installazione di circa 40 nuove telecamere.

Il progetto

Le videocamere verranno posizionate in accordo con le forze dell’ordine per colmare le attuali lacune di sorveglianza e garantire un controllo più capillare, soprattutto nelle aree oggetto di numerose lamentele da parte dei residenti negli ultimi mesi. «Con queste nuove installazioni, Iglesias potrà essere videosorvegliata per quasi il 90 per cento delle aree sensibili. – spiega l’assessore alla Viabilità, Francesco Melis - Le zone interessate includono Monteponi, la zona di via Vivaldi, gli accessi alla città ancora sprovvisti di telecamere, le scuole, il parcheggio tra via Trexenta e piazza Conte Ugolino – mentre quello di via Sant’Antonio è già coperto –, il mercato civico e molte altre aree».

Attualmente, le telecamere sono presenti agli incroci principali e agli ingressi della città, dove è attivo un sistema di lettura targhe per tutti i veicoli in transito, utile anche ai fini della sicurezza nazionale. Sono inoltre operative nei pressi delle banche, nel centro storico e vicino a beni del patrimonio comunale, come piazza Municipio, piazza La Marmora e piazza Pichi, nonché in prossimità delle scuole.

Il Comune

«Abbiamo tutte le telecamere della Ztl attive - aggiunge Melis -. Queste ultime sono vitali per prevenire e individuare reati, in particolare gli atti vandalici nel centro storico. Abbiamo anche potenziato il sistema alla N2, dopo numerosi episodi di vandalismo, installando ulteriori telecamere, anche perimetrali». Durante l’ultimo Consiglio comunale, ampio spazio è stato dedicato al dibattito sulla sicurezza e sul decoro urbano. La discussione è nata da una mozione presentata dal consigliere Antonio Zedde, che ha sottolineato come i fenomeni di abbandono di rifiuti e ingombranti siano all’ordine del giorno. Anche il consigliere Ubaldo Scanu è intervenuto sul tema, evidenziando la carenza di una sensibilità sulla cultura ambientale – che richiederebbe più percorsi educativi - e rilevando che gli illeciti restano numerosi nonostante le telecamere, mettendo in dubbio la loro utilità. Si aggiunge al discorso il consigliere Alessandro Lorefice che precisa che gli interventi «devono essere continui e non solo in prossimità dell’estate». L’assessore tuttavia assicura che, in merito agli ultimi episodi vandalici, sono in corso accertamenti e verifiche per risalire ai responsabili. «In aggiunta – conclude Melis -, utilizzeremo le “telecamere killer”, che usiamo per contrastare l’abbandono dei rifiuti, ma che possono essere sfruttate anche per controlli in ambito edilizio, e non solo».

RIPRODUZIONE RISERVATA