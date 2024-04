Più telecamere per la sicurezza 

La trentina di telecamere posizionate in alcuni punti sensibili della città non basta: il Comune di Carbonia punta ad averne altre 19 e a mettere sul piatto della bilancia 50 mila euro, cui sommarne altri 50 mila per aggiudicarsi un fondo nazionale dedicato.

Pochi giorni fa infatti la Giunta e il comando della Polizia locale hanno approvato un dettagliato progetto per potenziare la rete di monitoraggio e sicurezza del territorio per arrivare a un totale di 50 telecamere di video sorveglianza. «Dobbiamo cercare di rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità nel territorio comunale - premette il comandante Andrea Usai – e partecipiamo al bando con una notevole quota di cofinanziamento che ci pone stavolta in posizione avvantaggiata». Il progetto inoltrato al ministero degli Interni è stato redatto d’intesa con la Prefettura e l’accesso al finanziamento è subordinato alla sottoscrizione da parte del sindaco del Patto per la sicurezza. Lo studio di fattibilità tecnico economica per il potenziamento del sistema di videosorveglianza ha individuato altre aree: la zona del parco Rosmarino nei pressi di via Pola e di via Cagliari, i dintorni della rotatoria di Serbariu, il tracciato stradale “Asse passante ovest” sino alla frazione di Is Gannaus, l’ingresso nord della città e la zona di Cannas di Sopra. Alcune aree molto periferiche sono state individuate anche in relazione agli scempi ambientali che purtroppo si ripetono. Le altre aree già coperte sono ad esempio piazza Roma, piazza Marmilla, i dintorni del mercato civico, il centro intermodale, i maggiori siti culturali. In passato l’occhio delle telecamere ha consentito (ma non sempre) di individuare i responsabili soprattutto di atti di vandalismo. La visione delle immagini è competenza di personale della Polizia locale, forze dell’ordine o autorità giudiziarie che ne fanno richiesta. Il quadro economico del progetto è pari a centomila euro e prevede un cofinanziamento municipale pari alla metà dell’investimento. Il Comune si impegnerebbe a iscrivere le somme occorrenti in bilancio e ad assicurare la manutenzione degli impianti e delle apparecchiature fino a un massimo di 5 anni dall’ultimazione degli interventi. La richiesta di ammissione al finanziamento al ministero dell’Interno avverrà tramite la Prefettura.

