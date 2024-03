«Più tecnologia per le zone interne» 

Hanno preso la parola, sfoderato maturità e svelato un confortante attaccamento alla propria terra. Ieri mattina gli studenti del liceo delle Scienze umane Sebastiano Satta hanno conquistato pure Alessandro Cecchi Paone, giornalista e noto divulgatore scientifico, con due report dettagliati: uno sullo spopolamento delle zone interne, l’altro sulle difficoltà durante la pandemia. «Nel 2001 i residenti in provincia di Nuoro erano 221 mila: oggi sono 208 mila», hanno evidenziato i ragazzi. «Ecco perché dobbiamo credere con forza nell’Einstein Telescope nelle campagne di Lula», ha detto la giovanissima Giovanna Pirisi: «Rilancerà il territorio con nuovi posti di lavoro e infrastrutture».

Futuro e tecnologia

Una porzione di Sardegna da rilanciare, investendo con decisione sulle nuove tecnologie. Durante l’incontro, promosso dai gioiellieri Fabio e Marco Rosas e moderato dal giornalista Tonio Pillonca, Cecchi Paone ha voluto rimarcare alcuni concetti: «Innanzitutto dovete conoscere, prima di poter commentare», ha esordito il volto televisivo, mostrando subito apprezzamento per il grande lavoro di ricerca condotto dagli studenti nuoresi, coordinati dal docente di Sociologia Salvatore Chessa e in collaborazione con l’impresa sociale Nuovi Scenari del sociologo Pino D’Antonio. Cecchi Paone ha aggiunto: «Oggi nessuna forza politica ha inserito nel suo programma l’accesso alle nuove tecnologie. La verità è che adesso i politici parlano solo di pensioni, perché siamo il Paese più vecchio del mondo. Per questo il vostro report è importante e ha colto tale aspetto. La politica non chiede la “banda larga” perché agli anziani non gliene frega niente delle nuove tecnologie. Questa è una tragedia, perché i Paesi che crescono, come è accaduto all’Italia negli anni Cinquanta e Sessanta, sono giovani. Quindi, non sono affatto convinto che la vostra salvezza sia nel recupero e nell’attaccamento alle radici, anzi».

Rimedi

Non solo giovani in fuga dall’Isola, da quella regione che non offre le giuste opportunità. Report alla mano, il lavoro dei ragazzi del liceo Satta ha svelato come il 45 per cento degli intervistati intenda restare in Sardegna per lavorare o studiare. «Vedo una mentalità molto ristretta, invece penso che si possa e si debba creare qualcosa di nuovo per noi ragazzi», precisa la studentessa Sara Veronesi: «Non bastano i soliti centri commerciali. Le istituzioni ci devono invogliare a dire: io resto qui. Magari migliorando l’offerta delle università e il mondo del lavoro». La compagna Irene Celli aggiunge: «Nei nostri piccoli paesi la connessione Internet scarseggia, a volte non riesco neppure a comunicare con i miei amici che abitano nel mio stesso posto».

Sguardo al futuro

Al liceo Satta non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Il lavoro continua. La dirigente, Carla Marchetti: «Ad aprile presenteremo una nuova ricerca sociale, sulle prospettive dei giovani e il futuro. Se ben guidati, i ragazzi riescono a fare cose di spessore».

