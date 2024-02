«Più tecnologia, meno burocrazia» 

Parla del tema che più gli sta a cuore, la grande riforma – già avviata – di modernizzazione della macchina amministrativa, «architrave dello Stato, con 3,2 milioni di persone». Racconta di fondamentali processi di semplificazione per le imprese, di formazione del personale, di tecnologie e intelligenza artificiale, avverte l’esigenza di dare risposte più puntuali ed efficienti a cittadini e aziende.

Tra i big sbarcati in questi giorni nell’Isola per la campagna elettorale, ieri è stata la volta del ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, esponente di Forza Italia, che a Cagliari ha incontrato le Pmi di Confapi Sardegna, poi – accompagnato dal deputato e coordinatore regionale Ugo Cappellacci – ha fatto visita alla sede del gruppo L’Unione Sarda, e in serata ha partecipato a una convention con dirigenti e candidati azzurri.

Il sostegno

«Siamo convinti della candidatura di Paolo Truzzu», sottolinea il ministro, «e io sono felice che anche qui in Sardegna si sia arrivati a una sintesi in cui si riconosce tutta la coalizione di centrodestra. Inoltre, abbiamo fatto quello che piace a noi di Forza Italia, cioè abbiamo scelto un candidato che dal punto di vista dell’esperienza amministrativa, dell’affidabilità, dell’amore per la sua terra, ha tutte le caratteristiche per essere un ottimo presidente della Regione, di una regione straordinaria che però ha bisogno di cure».

La Riforma

Zangrillo prosegue sulle questioni che riguardano la sua attività: «La Pubblica amministrazione è un’organizzazione che deve garantire ai suoi utenti, cittadini e imprese, servizi all’altezza delle loro attese. Abbiamo vissuto una fase molto complicata, negli anni che vanno dal 2010 al 2020, col blocco del turn-over, e ci siamo impoveriti, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, e adesso bisogna ridare vigore al nostro capitale umano».

Le tecnologie

Dunque, la parola d’ordine per il prossimo futuro è “nuove tecnologie”. «Siamo nell’epoca della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale», spiega il ministro, «e quindi possiamo ripensare e riprogettare il modo di dialogare con i cittadini e le imprese. È un enorme lavoro da fare, però si può portare a compimento, lo fanno tutte le organizzazioni del mondo, lo possiamo fare anche noi».

Il percorso

«Per portare al traguardo la Riforma sono già stati fatti passi importanti, nel corso del 2023 siamo intervenuti sulle procedure concorsuali, digitalizzandole, abbiamo lavorato sulla formazione del nostro personale, mettendo a disposizione nuovi strumenti. Inoltre, stiamo lavorando sul rapporto con le imprese in tutta l’attività di semplificazione amministrativa, stiamo operando sui controlli, di nuovo utilizzando le opportunità che le tecnologie ci offrono. Insomma, è un percorso avviato, anche se lungo, le cose da fare sono molte. Ma il cambiamento è ineludibile». (cr. co.)

