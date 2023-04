Più tasse per i single, infuria la polemica 

«Se il Governo vuole dare al tema natalità una risposta efficace ha una cosa da fare: prendere il Family act, metterci le risorse e attuarlo». A dirlo è stata la deputata del Gruppo Azione-Italia Viva, nonché ex ministra per le Pari opportunità e la famiglia nei governi Conte II e Draghi, Elena Bonetti ai microfoni Sky Tg24 economia, replicando alla proposta del ministro Giorgetti di una fiscalità agevolata per chi ha figli. «Quella riforma nella scorsa legislatura è stata votata da tutti i partiti, è una legge costruita in modo trasversale. Noi - ricorda l'ex ministra - con il governo Draghi abbiamo messo 20 miliardi di euro all'anno per attuare l'assegno unico per i figli, 4,6 miliardi di euro per gli asili nido. Il Family Act è una legge già in vigore, che affronta tutti gli aspetti: quello economico, il lavoro femminile, i servizi educativi e l'emancipazione dei giovani. Manca solo che il governo la rende esecutiva».

Alla polemica si sono aggiunti anche gli esponenti del movimento Lgbt+: «Dopo la condanna dell'Europa agli esponenti del Governo per affermazioni anti-Lgbt+, il ministro Georgetti parla di tasse differenti per i single, che ricordano la tassa al celibato del 1927, voluta dal fascismo. Un imposta diversa per single sarebbe discriminatoria in primis per la comunità Lgbt+, che non ha accesso né al matrimonio e né alle adozioni, ed anche quando ha i figli non vengono riconosciuti, proprio per volontà di questo governo», ha protestato, in una nota, Fabrizio Marrazzo portavoce Partito Gay Lgbt+, Solidale, Ambientalista, Liberale.

