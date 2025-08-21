Più tappe ma più brevi: ciclovia sempre più agevole 

Novità per gli amanti delle due ruote: lungo la ciclovia che attraversa Sulcis Iglesiente, Guspinese e Arburese, nel cuore del Cammino minerario di Santa Barbara, le tappe sono state ridefinite passando da nove a tredici. Le modifiche riguardano in particolare i tratti Guspini –Montevecchio, Piscinas – Tratalias e Iglesias – Fluminimaggiore .

«Il tracciato – ha spiegato Luca Zambianchi, ingegnere dell’ufficio tecnico del Cammino minerario di Santa Barbara – è stato frammentato in alcuni punti per agevolare le soste sia ai pellegrini del Cammino che ai pedalatori della ciclovia, affinché potessero riposare anche nelle posadas . In sostanza, se prima si facevano 50 chilometri in una sola tappa, ora se ne fanno circa la metà in due. Per esempio – aggiunge l’ingegnere Zambianchi – da Guspini–Montevecchio puoi decidere se andare ad Arbus paese attraverso la strada panoramica oppure direttamente a Guspini paese. In entrambi i casi, le due variazioni si uniscono a Gonnosfanadiga ». Analogamente sono stati accorciati i percorsi Piscinas–Tratalias e Iglesias–Fluminimaggiore.

Le modifiche, rese possibili dal boom di presenze registrato negli ultimi anni, eliminano tratti ripetitivi e consentono di deviare per visitare siti di archeologia industriale o naturalistica, rendendo l’esperienza più ricca e accessibile. In totale la ciclovia conta ora 550 chilometri ad anello, un itinerario che permette di scoprire storia e bellezze di un territorio ancora in parte da valorizzare.

