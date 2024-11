«Più stupri con l’immigrazione» 

Unire le forze contro il «fallimento collettivo» della violenza di genere. Portando avanti una battaglia, in nome di Giulia, per tutte. Questo il messaggio che Gino Cecchettin ha lanciato ieri in memoria della figlia, a un anno dalla notizia della sua uccisione, presentando la Fondazione Giulia Cecchettin alla Camera. L’appello all’unità nella lotta ai femminicidi si è però scontrato con la polemica politica, dopo il videomessaggio del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara: «Deve essere chiara a ogni nuovo venuto, a tutti coloro che vogliono vivere con noi, la portata della nostra Costituzione, che non ammette discriminazioni fondate sul sesso. Occorre non far finta di non vedere che l’incremento dei fenomeni di violenza sessuale è legato anche a forme di marginalità e di devianza in qualche modo discendenti da una immigrazione illegale». Prima il ministro aveva criticato la lotta al patriarcato: «I percorsi ideologici non mirano mai a risolvere i problemi» ma ad «affermare una personale visione del mondo. E la visione ideologica è quella che vorrebbe risolvere la questione femminile lottando contro il patriarcato».

«Uccisa da un italiano»

Elena Cecchettin però ricorda che la sorella un anno fa fu uccisa da un ragazzo «bianco, italiano e “perbene”». E aggiunge: «Forse, se invece di fare propaganda alla presentazione della fondazione che porta il nome di una ragazza uccisa da un ragazzo bianco, italiano e “perbene”, si ascoltasse, non continuerebbero a morire centinaia di donne ogni anno». E a tuonare contro Valditara arrivano le opposizioni. Per il senatore Pd Marco Meloni «strumentalizzare una tragedia - anzi l’assassinio di una ragazza per mano di un uomo che la riteneva sua - per i propri fini ideologici, supera la soglia di ogni decenza». Il segretario di +Europa Riccardo Magi parla di «affermazione smentita da ogni statistica», il presidente dei senatori dem Francesco Boccia definisce quelle di Valditara parole «agghiaccianti e indegne per un ministro dell’Istruzione», per Elisabetta Piccolotti di Avs il ministro manda un messaggio «sbagliato e pericoloso» soprattutto alle giovani generazioni. «Non si capisce perché la sinistra la butti sempre in rissa», replica Valditara sottolineando che il patriarcato «non esiste più dalla riforma del 1975», esiste il «maschilismo contro cui si deve lottare».

