Più studenti e più tagli, il paradosso della scuola 

Per Olbia, non sarà una riforma indolore quella prospettata nella bozza delle Linee guida regionali per la programmazione della rete scolastica che, stando ai parametri utilizzati, potrebbe portare a un dimensionamento delle istituzioni scolastiche della città. A dirlo, il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Roberto Li Gioi, che spiega: «La riorganizzazione della rete scolastica in Gallura avrà pesanti ricadute solo su Olbia, unico centro in cui il numero degli abitanti supera il parametro di 15mila fissato nella bozza», sotto il quale non saranno consentiti tagli e accorpamenti. «In tutto il Nord Sardegna verranno tagliate otto autonomie scolastiche e in Gallura a rischiare è Olbia, dove la sforbiciata potrebbe colpire il primo, il terzo e il quarto circolo delle primarie, le scuole secondarie di primo grado Armando Diaz ed Ettore Pais, l'istituto tecnico Panedda e quello professionale Ipia». Pur apprezzando la tutela dell'istruzione nei centri sotto i 15mila abitanti, «voluta dall'assessore Biancareddu - conclude Li Gioi - ritengo che non si possa fare riferimento solo al parametro numerico». Per il dirigente scolastico dell'istituto Amsicora, Gianluca Corda, «è giusto prevedere una tutela dei piccoli centri ma lo si faccia considerando l'effetto dell'accorpamento in termini di sopravvivenza delle autonomie, salvaguardia dell'offerta formativa e tutela del personale altrimenti si rischierebbe di salvare soluzioni ormai compromesse a discapito di città in forte espansione demografica come Olbia».

