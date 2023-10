«Più sport, meno dipendenze» 

Le dipendenze sono un fenomeno sociale che va combattuto prima che raggiunga vertici di insostenibilità dai quali è poi difficile uscire. Quelle da alcol e droghe, ma anche quelle da computer e smartphone condizionano ormai troppi giovani che potrebbero così perdere interessi e motivazioni.

È uno dei messaggi arrivati dal “No dipendenze-plein air” l’iniziativa che che si è svolta nei giorni scorsi allo stadio Riccardo Santoru alla quale hanno partecipato oltre 600 studenti.

L’organizzazione è stata “Sport e Salute” che si batte quotidianamente per portare avanti un messaggio fondamentale nei confronti dei giovani che possono essere un facile bersaglio per tante persone senza scrupoli. «Abbiamo mandato dei messaggi positivi alle scuole, che ora ci aspetteranno in presenza visto che andremo a fare un giro in tutta la Sardegna per sensibilizzare meglio con un “no dipendenze-tour” che ci consentirà di confrontarci con le varie realtà isolane», ha detto la presidente dell’associazione, Annalisa Pusceddu.

Studi approfonditi confermano che è sempre più bassa l’età nella quale i giovani cominciano a far uso di alcol e stupefacenti. Ed è per questa ragione che il messaggio di sensibilizzazione va lanciato a largo raggio per coinvolgere tutte le realtà scolastiche della Sardegna. La promozione dello sport, ma anche dell’arte e di varie altre attività possono essere le strade da perseguire. «L’esercizio fisico è un piacere che può essere perseguito per contrastare piaceri che possono arrivare da altre parti», ha detto il professor Stefano Canali, docente all’Università di Roma. Per il delegato metropolitano all’Istruzione Alessandro Balletto «ben vengano queste manifestazioni, capaci di mettere assieme e far confrontare i giovani, i quali sono un bersaglio ghiotto per quelle che sono le dipendenze da parte delle persone senza scrupoli».

