«Più spazio sulle navi per i Tir» 

Agricoltori, organizzazioni di produttori e società di trasporto di prodotti agroalimentari, da e per l’Isola, stanno segnalando in queste ore che dal 4 all’11 aprile, in occasione del ponte pasquale, ci sarà una riduzione dei posti disponibili sulle navi per i tir che trasportano alimenti.

L’allarme arriva dai produttori primari che raccolgono frutta e verdura, inviandola spesso nei mercati oltre Tirreno, con tempi di deperibilità delle merci sempre più stringenti man mano che aumentano le temperature. La riduzione dei posti disponibili nelle navi in uscita e in ingresso, come segnalato dai trasportatori, sarebbe dovuta a un aumento dei posti dedicati al traffico civile di turisti, che si spostano in vista dei ponti delle feste religiose e nazionali della primavera. «Ridurre gli spazi per gli autoarticolati – ha osservato il presidente di Confagricoltura Sardegna, Paolo Mele – significa aumentare i tempi di arrivo dei prodotti, con il rischio di non rispettare gli impegni assunti nei contratti commerciali e di incorrere in sanzioni e penali, per la mancata consegna, o nel far giungere gli alimenti molto deperibili al limite delle norme di legge».

Coldiretti Sardegna ha scritto all’assessore ai Trasporti per chiedere un intervento della Regione. «Ogni volta in prossimità di una festività i nastri camion stanno fermi e non possono imbarcarsi perché le navi sono piene e danno priorità ai turisti», lamenta Andrea Manca, uno dei soci fondatori della Agro Mediterranea Group, società specializzata di fornitura di prodotti agricoli alla Gdo. «Abbiamo già segnalato all’assessore un problema che anche quest’anno rischia di arrecare gravi danni alle aziende agricole sarde», avvertono il presidente e il direttore di Coldiretti Sardegna, Battista Cualbu e Luca Saba.

