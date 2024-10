Più spazio per tv e radio locali  

Confindustria Radio Televisioni esprime soddisfazione per l’approvazione da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle “linee guida in materia di prominence dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale”. Il provvedimento dell’Autorità valorizza l’importanza dei servizi di interesse generale che devono avere adeguata rilevanza nella disponibilità piena dei cittadini-utenti. Sulle home page dei televisori questi servizi saranno adeguatamente visibili ed accessibili attraverso l’icona blu del Digitale terrestre. Un provvedimento che riconosce l’importanza della televisione lineare e gratuita anche per tutti i dispositivi connessi. Per il presidente di Confindustria Radio Tv, Franco Siddi, «in un panorama dove la competizione con le piattaforme, in particolare quelle extraeuropee, è sempre più agguerrita, tali provvedimenti riconoscono l’importanza dell’offerta gratuita, pubblica e privata, universalmente accessibile della piattaforma digitale terrestre». L’Agcom ha comunicato che un tavolo tecnico definirà le misure per la messa in rilievo delle radio su «tutti i dispositivi riceventi».

