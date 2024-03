Più sottile il vantaggio di Todde: «Ma è sempre vittoria» 

A sei giorni dall’inizio dello spoglio manca ancora la proclamazione ufficiale degli eletti. Anche ieri le commissioni circoscrizionali insediate nei tribunali dell’Isola hanno esaminato i verbali arrivati dalle 1825 (su 1844 totali) sezioni scrutinate, per concludere i calcoli da trasmettere poi alla Corte d’Appello di Cagliari. Ma in ballo c’è anche la chiusura dei calcoli legati ai 19 seggi di cui ancora non sono stati pubblicati i risultati.

Le sezioni

E proprio su questo fronte sono arrivate le novità più importanti. A Serdiana, Luras e Musei il centrodestra è avanti e ha rosicchiato diverse centinaia di voti al centrosinistra. Più equilibrati i dati in arrivo da San Gavino, Sestu e dalle sezioni mancanti di Sassari. Con l’aggiunta di questi numeri, il divario tra Alessandra Todde e Paolo Truzzu sarebbe sceso a poco più di 1500 voti, un migliaio in meno rispetto a lunedì. Alcuni esponenti del Campo largo confermano la novità ma assicurano: «Il margine resta ampio». Nel centrodestra però resta speranza - espressa più o meno apertamente nelle ultime ore – di un’ulteriore rimonta. D’altronde la distanza così ridotta può autorizzare i sogni di un ribaltamento dei ruoli. «Comunque vada», dice un autorevole esponente della coalizione che ha sostenuto Paolo Truzzu, sarebbero fuori luogo «i toni trionfalistici di chi, nel caso, avrebbe vinto per qualche centinaio di voti su oltre 730mila».

I numeri

Quali sono le reali possibilità di un colpo di scena? Per capirlo bisogna sapere quante sono le schede nulle e quelle contestate. Un dato che ancora, a livello regionale, non è stato reso noto. Per il momento si possono solo fare stime. Sulla base dei numeri diffusi dai Comuni. Ad esempio, a Cagliari si sa che su 73mila votanti, i voti ritenuti non validi sono meno di 1.200: l’1,6% del totale. La stessa percentuale di schede nulle rilevate anche a Quartu (meno di 500 su 30mila votanti). Un dato che, messo insieme al totale dei votanti a livello regionale, fisserebbe a circa 12mila il numero delle schede nulle. Altre stime – basate sul confronto con le precedenti elezioni – parlano di 15-16mila voti nulli. Sono sufficienti per ribaltare l’esito descritto fin qui? Difficile dirlo. Anche perché a incidere sono, soprattutto, le schede contestate dai rappresentanti di lista durante le operazioni di scrutinio. Sono quelle su cui si può proporre un ricorso. Nel Comune di Cagliari sono appena 57. Se la proporzione fosse rispettata, in tutta l’Isola non si arriverebbe a mille. Un numero che a prima vista può sembrare insufficiente a riscrivere l’esito delle Regionali. Dunque? Meglio aspettare le comunicazioni della Corte d’Appello. Per festeggiare, o per prendere atto della sconfitta.

