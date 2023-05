«Più sostegni per le famiglie» 

La Città Metropolitana ha aderito al bando della Regione per ottenere il contributo destinato alla sperimentazione dello standard “Family Audit”, lo strumento di certificazione promosso dal Dipartimento per le politiche della famiglia, con relativo marchio, che qualifica una organizzazione come attenta alle esigenze di conciliazione famiglia-lavoro dei propri dipendenti.

«La nostra sfida è quella di fare squadra per sostenere la famiglia, sul modello intrapreso dalla Provincia Autonoma di Trento, e fare sì che le politiche familiari diventino politiche di sviluppo», ha detto il vicesindaco metropolitano Roberto Mura, intervenuto all’incontro dal titolo “Imparare a ballare sotto la pioggia”, organizzato dall’assessorato alle Politiche Sociali della Regione e dall’Aspal in collaborazione con la Città Metropolitana, nel quale è stato affrontato il tema della conciliazione famiglia-lavoro negli enti pubblici e nelle aziende private.

