Più soldi in busta paga per medici e infermieri 

Asl Medio Campidano, più soldi nella busta paga di settembre per il personale, risorse per la produttività, la dirigenza sanitaria e l’indennità di Pronto soccorso. L’azienda ha completato il percorso amministrativo per la liquidazione di 3,8 milioni di euro ai dipendenti, risorse in parte arretrate e in parte della contrattazione collettiva e integrativa. Nello specifico interessano i piani produttivi 2025 per 800mila euro destinati a valorizzare l’impegno del personale non dirigente e 2,4 milioni di euro per la dirigenza medica e sanitaria; circa 487mila euro del comparto sanità e 120mila euro per la dirigenza sanitaria.

Particolare attenzione al personale del Pronto soccorso, 600mila euro per gli anni 2023-2025. Un premio per l’attività svolta dagli operatori impegnati quotidianamente nei reparti di emergenza, in un contesto di notevole responsabilità e complessità dal punto di vista dell’assistenza, in sofferenza per carenza di camici bianchi. «L’iniziativa», dice il direttore generale Joseph Polimeni, «rappresenta un concreto riconoscimento per l’impegno, la professionalità e la responsabilità dimostrati quotidianamente dai lavoratori della nostra Asl, chiamati spesso a operare in contesti di particolare complessità, come i reparti di emergenza-urgenza, garantendo una funzione essenziale per il diritto alla salute del territorio». Il manager sottolinea che, «le procedure previste in merito alla regolarità della contrattazione sono state validate dal collegio sindacale». Nel dettaglio annuale, le risorse ammontano a circa 177mila euro per il 2023, 201mila per il 2024 e 229per il 2025. ( s.r. )

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