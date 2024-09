«Più soldi al personale dei Pronto soccorso» 

«Abbiamo voluto dare un segnale di vicinanza al personale e di attenzione ai casi di violenza verbale e fisica che spesso vengono subiti dagli operatori».

Lo hanno detto il presidente della commissione Affari sociali e salute della Camera, Ugo Cappellacci, e il componente della Commissione Sanità della Regione, Ivan Piras, durante una visita, ieri, al Santissima Trinità.

«La gravissima aggressione al dottor Sollai nel suo studio, insieme ai numerosi episodi che spesso vengono riportati dalle cronache e a quelli che non vengono denunciati, meritano una risposta concreta e decisa», hanno commentato. «Abbiamo ricevuto numerosi contributi rilevanti, come quelli relativi alla necessità di adeguare e ampliare gli spazi del Pronto Soccorso anche con delle deroghe paesaggistiche. Pienamente condivisibile, ed è un fronte sul quale il Governo è già al lavoro, la necessità di incrementare le indennità per il personale impegnato in prima linea nei Pronto Soccorso. Per quanto attiene alla sicurezza», sottolinea Cappellacci, «abbiamo votato alla Camera, con un ordine del giorno, che reca come prima firma quella del sottoscritto, l’incremento dei posti di Polizia nei presidi ospedalieri».

