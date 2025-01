Più soldi a poveri, studenti e malati: «La nostra Finanziaria è progressista» Riparte la vertenza entrate con Roma 

Per ora i numeri sono centellinati, perché negli uffici di via Battisti, quartier generale della Programmazione regionale, la prima stesura della Finanziaria 2025 da 10 miliardi deve essere completata con grafici e tabelle. Ma Giuseppe Meloni, assessore dem al Bilancio, vice di Alessandra Todde in Giunta, dove la manovra è stata approvata mercoledì, qualche anticipazione la dà, su richiesta. «Per il Reis, il reddito di inclusione sociale», misura tutta sarda introdotta dal centrosinistra nel 2017, «lo stanziamento aggiuntivo sale da 16 milioni a 30».

Prime cifre

L’altra sera, quando la Giunta ha messo il sigillo sul bilancio al termine di una seduta straordinaria, Meloni l’aveva detto: «Rispetto al passato ci sono molte più risorse anche per l’assistenza alle fasce deboli». Il Reis, specie adesso che i Cinque Stelle si sono visti cancellare dal Governo Meloni il reddito di cittadinanza, è vissuto in maggioranza come l’unico viatico contro la povertà. La Regione ha deciso di aumentare anche il fondo per la non autosufficienza, con una quota di ulteriori «70 milioni», risulta ancora dai numeri che arrivano dall’assessore.

La presentazione

È in calendario per la settimana prossima (si ipotizza giovedì) la conferenza stampa della Giunta per spiegare la nuova manovra. Sarà l’occasione per conoscere, voce per voce, l’ammontare complessivo delle disponibilità finanziarie. Una nuova iniezione di liquidità è prevista pure per il diritto allo studio universitario con «un incremento di 17 milioni di euro, a compensazione dei tagli decisi dal Governo centrale». Sempre a copertura dei cordoni della borsa chiusi da Roma, per i Lavori pubblici sardi sono stati inseriti nella Finanziaria «40 milioni in più da destinare agli interventi infrastrutturali».

Il metodo

Meloni spiega anche l’impostazione della manovra: «Particolare attenzione è stata dedicata alla razionalizzazione della spesa corrente, che ha permesso di liberare risorse significative per gli investimenti strutturali nei settori chiave dell'economia isolana». In ogni caso, è un lavoro non facile quello di Meloni e della Giunta che ha dovuto «rivalutare attentamente le previsioni di entrata, considerando sia il quadro macroeconomico attuale sia le prospettive di crescita», è la sottolineatura che arriva dall’assessore.

Le incognite

Ci sono più elementi che vanno a incidere sugli equilibri finanziari della Sardegna. «Agli accantonamenti ordinari (soldi che lo Stato chiede alle regioni a copertura del debito pubblico), si aggiunge da quest’anno il nuovo Patto di stabilità europeo», spiega Meloni. Ciò impone alla Giunta di «chiudere al più presto la partita delle risorse arretrate, in quella vertenza entrate che vede l’Isola rivendicare la restituzione di un miliardo e 700 milioni (è pendente un ricorso). Sono soldi dei sardi, prelevati ingiustificatamente dallo Stato dal 2010 a oggi. Ugualmente andrà definita la questione dell’insularità, per la quale riceviamo solo un acconto di 100 milioni, ma ci spetterebbe molto di più», chiarisce Meloni.

«Lavoro di squadra»

E se Todde l’ha definita una «Finanziaria progressista, che va incontro alle esigenze dei territori e fa lavorare a pieno regime tutta la macchina regionale», l’assessore alla Programmazione non trascura l’aspetto squisitamente politico. Ovvero, i rapporti con la maggioranza in Aula, cui spetterà esaminare due volte il ddl della Giunta, nel doppio passaggio in commissione Bilancio e in Aula, dove il documento finanziario verrà esaminato dopo la riforma della sanità (è l'accordo). Di sicuro anche febbraio sarà un mese di esercizio provvisorio, con la spesa in dodicesimi, poi si vedrà. «La proposta della manovra – è l’appello dell’assessore agli alleati - si presta al miglioramento da parte del Consiglio regionale».

