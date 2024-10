Più sicuro il sottopasso per la statale 126 

Il sottopassaggio che permette di attraversare in sicurezza la strada statale 126 e raggiungere San Giovanni Miniera senza correre rischi di trovarsi a passare tra le auto in corsa è stato finalmente riqualificato. I cantieri sono in via di chiusura e rientrano tra gli importanti progetti di rigenerazione urbana per migliorare la qualità della vita dei cittadini delle frazioni.

I progetti

Si tratta di una lunga serie di interventi nelle periferie e nelle frazioni della cittadina mineraria resi possibili dalla partecipazione del Comune ai bandi del Pnrr (volti alla riduzione di particolari situazioni di degrado sociale): i finanziamenti consentiranno d’intervenire nelle aree che da tempo necessitano d’essere riqualificate. I cantieri sono già stati avviati nel popoloso quartiere di Serra Perdosa, nella frazione di Nebida (con un finanziamento di quasi 2 milioni di euro) e a breve partiranno anche per San Benedetto e Bindua. Proprio in quest’ultima sono in fase di definizione i lavori che hanno interessato il sottopassaggio che permette di attraversare in sicurezza la ss 126 e raggiungere la San Giovanni Miniera: «Era da tempo che l’infrastruttura necessitava d’essere sistemata. - dichiara l’assessora al Patrimonio Giorgia Cherchi - Gli interventi hanno interessato anche i sottoservizi, come ad esempio le caditoie che risultavano occluse. Pulito e risistemato il passaggio ed i relativi gradini, si è provveduto anche a sistemare l’impianto d’illuminazione».

Le frazioni

Nella frazione di Nebida i lavori di riqualificazione interessano diverse aree, fra le quali le piazze Santa Barbara e Belvedere: «Vanno spediti i lavori per il rifacimento della piazza centrale e fra qualche mese alla frazione sarà restituito uno spazio importante con nuovi arredi urbani, pavimentazione ed illuminazione», ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Alberto Cacciarru. Nella piazza Belvedere sono previste le manutenzioni delle superfici pedonali, dei rivestimenti in scisto dei muretti e la creazione di nuovi spazi verdi con l’inserimento di aree giochi per bimbi: «Anche il piazzale in via Cala Domestica sarà interessato. - prosegue Cacciarru - Oltre al rinnovo della pavimentazione, s’interverrà sui marciapiedi e sull’impianto d’illuminazione». Interventi di riqualificazione anche nel futuro di Bindua e San Benedetto: «Siamo in attesa che escano i nuovi bandi. - svela Cacciarru - I progetti sono pronti».

Le critiche

Intanto sull’operato del Governo cittadino riguardo alle periferie e alle frazioni, rimane critico il giudizio del consigliere d’opposizione di FdI Luigi Biggio: «Trovo irrispettoso nei confronti dei cittadini delle frazioni e delle zone limitrofe, questo atteggiamento ostile che non ha ancora portato (nonostante sia passato oltre un anno e mezzo dall’insediamento della nuova amministrazione) a convocare alcuna assemblea per l’elezione dei comitati di quartiere. - puntualizza Biggio - Questi rappresentano un’importante opportunità democratica per permettere una condivisione dei progetti e un confronto con l’amministrazione stessa».

