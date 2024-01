Più sicurezza sulla litoranea, c’è l’ok ai semafori a chiamata  

Semafori a chiamata per i pedoni e isole spartitraffico in corrispondenza di alcune strade. La soluzione proposta dall’associazione turistica quartese per mettere in sicurezza il primo tratto di via Leonardo da Vinci, di competenza del Comune, dalla rotatoria di Margine Rosso a quella di via Marco Polo, sembra accogliere il favore dell’amministrazione. A confermalo è lo stesso presidente dell’associazione turistica Roberto Matta che nei giorni scorsi aveva promosso una petizione online “Basta croci in via Leonardo da Vinci” che ha già raccolto più di mille firme.

«In questi giorni ci sono stati contatti serrati con il sindaco Graziano Milia» dice Matta, «che si è mostrato disponibile a mettere in sicurezza il tratto di competenza comunale con nuovi attraversamenti pedonali dotati di semafori a chiamata dislocati lungo l'intero tratto e con isole spartitraffico in corrispondenza delle vie Othoca e Molaria per evitare che le auto svoltino dove già attualmente vietato da doppia linea continua, causa di almeno un paio di incidenti mortali negli ultimi anni». Adesso, «ne discuteremo con la Polizia locale per definire tutti i dettagli. La prossima tappa sarà poi quella di portare le firme raccolte alla Città Metropolitana competente per il tratto maggiore da via Marco Polo a Villasimius». C’è inoltre anche da sistemare tutta la segnaletica ormai già cancellata e quasi invisibile sia nel tratto comunale che in quello della Città Metropolitana, con grandi rischi soprattutto per i pedoni che devono attraversare la strada.

