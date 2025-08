Più sicurezza: si prepara la rivoluzione del traffico 

Corre la rivoluzione del traffico in città. Il settore Infrastrutture della Mobilità e Traffico ha dato incarico nei giorni scorsi, con l’affidamento diretto, a cinque ingegneri di preparare altrettanti progetti di fattibilità tecnico-economica per opere che rimoduleranno lo scorrimento veicolare e pedonale. Interventi “spalmati” tra centro e periferie il cui focus è la sicurezza e la risoluzione di criticità annose. Come i pericoli connessi da tempo all’intersezione tra via Amendola e via Piandanna che adesso si intende risolvere con una rotatoria. Stessa metodologia pensata per altre due arterie del traffico, quella tra le vie Duca degli Abruzzi e Napoli, così come per gli incroci delle vie Venezia e Monsignor Saba. Fluidificare e razionalizzare il traffico sono le direttrici chieste dall’amministrazione comunale, arrivata a ripensare gli spostamenti di auto e passanti anche dopo le interlocuzioni coi cittadini. È il caso del nodo urbano di via Budapest e via Rockfeller, indicato tra i più complessi e a rischio incidente o, nel quartiere di Latte Dolce, le intersezioni tra le vie Lago di Baratz, Leoncavallo e Solari, anch’esse da riassestare. Percorso che si vuole intraprendere pure in via Sette Fratelli e via Ortobene, a Sant’Orsola, l’ultima area, per adesso, su cui il Comune vuole investire a breve. (e.fl.)

