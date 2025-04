«Più sicurezza, piste ciclabili, aree sosta e pedonali» 

Il Piano urbano della mobilità sostenibile targato Ivano Cuccu nasce dopo una fase di partecipazione durante la quale i cittadini potevano rispondere ad alcuni quesiti online.

Le risposte

Hanno partecipato in 258, il 71% tra i 41 e i 65 anni e il 17% tra 26 e 40 (52,3% maschi). I residenti a Sacro Cuore, Torangius e centro storco sono quelli che hanno partecipato di più. Il 63% si muove in auto per arrivare in ufficio o accompagnare i figli a scuola e buona parte ci impiega massimo 20 minuti. Ma il 70% dei 258 oristanesi ha confessato che l’auto la usa anche per fare commissioni o andare in palestra e ammette che avendo un servizio di trasporto pubblico soddisfacente (il 65% lo ritiene inadeguato, come minino) userebbe il bus.

Le preferenze

E approfondendo il discorso del trasporto urbano la maggioranza di chi ha compilato il modulo ritiene prioritaria la frequenza delle corse ma anche la regolarità e l’interscambio con altri mezzi di trasporto. Infine i voti: se la sicurezza stradale ottiene il punteggio massimo nella scala dell’importanza, a ruota si trova il parcheggio e le aree di sosta, nuove piste ciclabili ma anche zona a traffico limitato e aree pedonali. A pochi invece interessa avere tecnologie per la mobilità ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA