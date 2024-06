«Più sicurezza per chi lavora al Brotzu» 

La Uil Fpl Brotzu esprime solidarietà alle infermiere e agli oss del reparto di Neurologia del Brotzu, recentemente vittime di aggressioni e minacce di morte durante il turno di servizio. «Nonostante il forte stress subito, il personale ha continuato a svolgere il proprio lavoro con professionalità, assistendo i pazienti durante la notte sotto la scorta delle forze dell'ordine», affermano Fabio Sanna, Antonina Usala e Stefano Trogu, rappresentanti della Uil Fpl all'Arnas Brotzu. «Lodiamo il grande lavoro di tutte le colleghe e i colleghi, infermieri e oss, che hanno continuato con professionalità ad assistere durante la notte tutti gli altri pazienti ricoverati con la scorta delle forze dell'ordine».

La Uil Fpl ha ribadito l'importanza del tema della sicurezza per la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici, sottolineando l'impegno nel proporre soluzioni per tutelarli. E ricorda alcune delle misure proposte, tra cui l'installazione di telecamere vicino agli spogliatoi del piano inferiore e l'apertura degli spogliatoi femminili attraverso un sistema elettronico avanzato. Ma anche l'installazione di telecamere nei parcheggi dei dipendenti, l'apertura di uno sportello di ascolto da parte di uno psicologo e l'utilizzo di body cam da parte di tutto il personale. «Queste misure sono pensate non solo per la tutela del personale, ma anche per la sicurezza dei pazienti e dei loro familiari».

