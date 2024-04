«Più sicurezza nella statale per Siliqua» 

«È imperativo che si prendano provvedimenti celeri per prevenire gli incidenti e garantire la sicurezza dei cittadini sulla strada statale 130, l’arteria più importante del meridione regionale».

Il consigliere regionale Gigi Rubiu (FdI) solleva la questione delle pessime condizioni in cui versa la statale 130, con un’interrogazione urgente presentata sul tavolo della presidente della Regione Alessandra Todde e su quello dell’assessore ai Lavori pubblici Antonio Piu. È in particolare sul tratto di statale che collega i comuni di Domusnovas e Siliqua che Rubiu chiede di intervenire con particolare urgenza. «Una via di comunicazione, - recita una nota - essenziale per il collegamento delle due località e principale arteria per Cagliari, che presenta attualmente un manto stradale gravemente dissestato con tanto di buche, tagli e avvallamenti che costringono gli automobilisti a compiere delle pericolose gimkane per evitarli». Tra le richieste vi è quella del «coinvolgimento dell’Anas Spa» nella messa in sicurezza del tratto in questione ma anche dell’intera statale lunga circa 50 chilometri. Il consigliere regionale ha inoltre richiesto «la messa in sicurezza degli svincoli verso i centri che costeggiano la statale ed in particolare l’uscita al chilometro 44 per Domusnovas, Villamassargia e la Sp2 che consente poi di raggiungere il Basso Sulcis e le isole minori». Nel sollecitare anche «un ammodernamento dell’intera rete viaria dell’iglesiente». Gigi Rubiu ha anche «offerto la propria collaborazione a tutte le parti interessate per facilitare una rapida risoluzione del problema».

