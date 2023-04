Trecento firme per chiedere più sicurezza in piazza del Carmine. Numerosi cittadini hanno sottoscritto l’appello del Siulp Sardegna, il sindacato dei lavoratori della polizia, e della Cisl, che ieri mattina hanno allestito un banchetto nel luogo ormai tristemente noto per lo spaccio di droga e le aggressione, come quello avvenuto poco più di due settimane fa ai danni di tre agenti della Squadra mobile impegnati in un controllo.

«Le leggi attuali non tutelano le categorie maggiormente esposte: poliziotti, medici, infermieri, insegnanti e autisti», dice Massimo Vargiu, segretario del Siulp provinciale di Cagliari. «Chiediamo certezza della pena». E c’è carenza di organico, sottolinea Vargiu: «Il 30% in meno di personale nella Questura di Cagliari. I casi di aggressione non sono in aumento, ma bisogna prevenire».

Beppe Deplano è il titolare del vicino Hotel Flora. Ha 80 anni, e ha conosciuto una piazza diversa da quella di oggi. «Ho firmato perché abbiamo tutti il diritto di passeggiare qui in tranquillità. Varie volte hanno provato a vendermi droga e al mio “no” sono stato insultato». Antonello Sabiu ha 70 anni ed è un ingegnere. «La piazza deve tornare ad essere il fiore all’occhiello di Cagliari – dice -. Ma non bisogna generalizzare: la maggior parte degli stranieri che vive in città si comporta bene».

