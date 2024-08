Più sicurezza grazie alle telecamere 

Via libera dell’intero Consiglio comunale di Quartucciu al Regolamento, presentato dall’assessore all’Urbanistica Cristian Mereu, per la disciplina della videosorveglianza nel territorio comunale. Un passo importante che consente di adeguare gli impianti alla normativa sulla privacy e sul trattamento dei dati personali. Gli accessi alla città e gli angoli meno visibili sono oggi monitorati, giorno e notte, da circa ottanta telecamere, ma a partire dal prossimo anno ne saranno installate altre. «Un lavoro atteso dal 2018 che dovrà essere formalmente completato nei prossimi mesi: consentirà di dare una svolta in termini di sicurezza urbana e pubblica, con indubbi riflessi positivi anche per la viabilità e il decoro della città», commenta l’assessore Mereu.

La questione sicurezza

In particolare, il regolamento consentirà di prevenire e contrastare meglio gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, così come il contrasto al degrado all’isolamento che favoriscono l’insorgere di fenomeni criminosi. «Sarà utile per la lotta allo spaccio di stupefacenti, allo sfruttamento della prostituzione, all’accattonaggio con impiego di minori e disabili e ai fenomeni di violenza legati anche all’abuso di alcool», precisa. L’obiettivo delle telecamere riprenderà il patrimonio pubblico e privato, per impedirne il danneggiamento. «L’incuria, il degrado e l’occupazione abusiva di immobili: tutte situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione del suolo pubblico», spiega Mereu.

La viabilità

Il sistema di videosorveglianza sarà impiegato anche per monitorare le condizioni e il flusso del traffico nell’ambito urbano, e per verificare e calibrare il sistema di gestione centralizzata dei semafori. «Saranno impiegate tecnologie di videoripresa dotate di sistema di lettura delle targhe che, mediante strumenti di riconoscimento ottico dei caratteri, permettono di registrare il transito dei veicoli in un determinato tratto stradale rilevando i caratteri alfanumerici della targa. Lo scopo è anche contrastare gli illeciti stradali, i reati e la raccolta di dati statistici», prosegue; «È di fondamentale importanza evidenziare che gli impianti potranno essere utilizzati dal Comune per il monitoraggio di utilizzo abusivo di aree come discariche di materiali e di sostanze pericolose e solo nei casi in cui non sia possibile o risulti inefficace il ricorso ad altri strumenti e sistemi di controllo».

Le foto-trappole

Sempre per contrastare gli illeciti ambientali potranno essere posizionate le foto-trappole con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo.

