«Più sicurezza davanti alle scuole» 

Auto parcheggiate ovunque, traffico, attraversamenti rischiosi. Che sia orario di entrata o di uscita, la situazione fuori dalle scuole di Monserrato è la stessa, per questo l’operato dei “nonni vigile” (poi diventati ausiliari del traffico con l’estensione delle adesioni ai giovani) era particolarmente apprezzato. Pettorina arancione e paletta in mano, gli incaricati aiutavano a evitare ingorghi e favorire gli attraversamenti dei bambini in sicurezza, ma quest’anno il servizio non è ancora partito, nonostante le richieste dei genitori.

Le lamentele

«È un progetto utile sia per le scuole dell’infanzia e primarie, dove ci sono bambini piccoli, sia per le medie dove i ragazzini cominciano ad andare e tornare da soli e non hanno la coscienza stradale degli adulti», spiega Diego Portas Sollai, padre di uno studente delle medie e rappresentante dei genitori. «I vigili si sono visti poche volte e le aree sono molto trafficate, in tanti parcheggiano davanti agli ingressi e poi ripartono creando pericoli. Non è una situazione da prendere sottogamba».

La minoranza

Anche il consigliere di opposizione Andrea Zucca riferisce di aver ricevuto diverse segnalazioni. «La situazione sta creando più di qualche perplessità, è passato più di un mese dall’inizio delle scuole», le parole di Zucca. «Quello degli ausiliari è un ruolo che oltre a dare sicurezza aiuta economicamente persone con reddito basso. Ci si chiede come mai, dato che esistono fondi per la sicurezza stradale, non siano stati destinati a questo».

Il sindaco rassicura

Da parte del sindaco Tomaso Locci, però, c’è tutta l’intenzione di rinnovare il progetto, non ancora partito per via di due criticità. «Abbiamo avuto meno introiti dalle violazioni del codice della strada, con cui finanziamo, oltre agli ausiliari del traffico, anche la manutenzione di strade, marciapiedi, segnaletica ed eliminazione delle barriere architettoniche», replica Locci. «Inoltre il servizio fa capo alla polizia municipale, e l’assenza del comandante ha inciso». Due problemi che il sindaco vuole risolvere a breve. «Con la manovra d’avanzo e l’approvazione del nuovo bilancio auspichiamo di reperire i fondi necessari, il bando è già pronto».

I vigili urbani

E anche per la nomina del nuovo comandante dei vigili urbani l’attesa è agli sgoccioli. «Sono al vaglio le domande pervenute, contiamo di nominarlo la prossima settimana», conclude Locci. «Nel frattempo continueremo a garantire la presenza dei vigili fuori dai plessi scolastici».

