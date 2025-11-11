VaiOnline
La novità.
11 novembre 2025 alle 01:38

Più sicurezza con l’arrivo di 36 nuovi carabinieri 

Più sicurezza e vicinanza ai cittadini nel territorio provinciale grazie all’arrivo di 36 nuovi carabinieri provenienti dal 144esimo corso di formazione di base. I militari, accolti ieri mattina nella sede di via Nuoro dal comandante provinciale Luigi Grasso, andranno a rinforzare le stazioni e i reparti del capoluogo e della provincia.

Un potenziamento importante per cercare di dare risposte sempre più concrete. Il generale Grasso oltre a dare il benvenuto ai nuovi giovani carabinieri, ha sottolineato «il valore del servizio che siete chiamati a rendere alla collettività». Ha poi posto l’accento sulla «passione nel servizio, sulla serietà, sulla professionalità e sulla serenità nell’operare, pilastri imprescindibili dell’agire quotidiano, ricordando come la fiducia che il cittadino ripone nell’Arma presupponga un maggiore senso di responsabilità».

Ha richiamato inoltre la formula del giuramento solenne, invitando i nuovi militari «a studiare attentamente il territorio in cui opererete, a conoscerne le peculiarità e le comunità, ricordando che ognuno di voi deve sentirsi parte viva della nostra istituzione, contribuendo con il vostro entusiasmo e il vostro esempio a rafforzare il legame di fiducia che unisce da sempre i carabinieri ai cittadini». (m. v.)

