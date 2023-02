Più sicurezza con 11mila nuovi punti luce 

La città si veste di nuove luci. Sono in dirittura d’arrivo i lavori per il completo ammodernamento degli impianti di illuminazione in centro e nel litorale. Gli operai in questi giorni sono impegnati nella sostituzione di pali e lampioni nell’ultimo tratto rimasto, quello di via Marconi, dalla rotatoria all’incrocio con viale Colombo fino a piazza Sant’Elena. Il resto è stato fatto: in tutto 11.200 tra pali e lampioni sostituiti, per un progetto da quasi 5 milioni di euro messo in piedi dal Comune insieme al gruppo Engie, la società che si occupa dell’illuminazione pubblica in città. Le nuove lampade sono tutte a led, il che significa, come aveva spiegato il vice sindaco Tore Sanna, un risparmio di circa trecento mila euro all’anno.

Le zone

I più felici ovviamente sono i residenti che hanno visto arrivare la luce anche in zone dove prima non c’era alcun impianto. È il caso della lottizzazione Marina Delle Nereidi nel litorale dove sono stati installati sia pali che lampioni. E poi c’è il nuovo impianto in via Leonardo da Vinci, nella zona di Margine Rosso all’altezza della ringhiera del lungomare. E ancora in via Dell’Autonomia Regionale Sarda, a Salmagi, a Capitana sempre nella costa. Nuovi lampioni poi in tutte le zone del centro urbano da piazza IV Novembre a via Brigata Sassari, da via S’Arrulloni a via Della Musica, e nelle piazze e nei parchi con la speranza anche che la luce tenga lontani vandali e teppisti e renda più sicuri i frequentatori soprattutto anziani e mamme con i bambini.

I commenti

Anche in via Marconi saranno sostituti pali e lampade e sono stati già sistemati anche quegli impianti che prima facevano capo a Enel Sole a Margine Rosso, via Brigata Sassari e viale Marconi, nel tratto vicino al supermercato. «Siamo molto contenti di quanto è stato fatto», dice una residente della zona di Sa Forada, Giovanna Orefice 85 anni, «specialmente nelle zone dove ci sono le villette non c’è quasi nemmeno più bisogno di accendere le luci dei giardini. C’è ancora buio dove ci sono gli alberi che andrebbero potati. Era un intervento molto atteso, le strade adesso anche dopo le 20 quando chiudono i negozi, sono ben illuminate e speriamo che questo faccia da deterrente ai teppisti». Antonio Sanna 65 anni residente in via Pitz’e Serra aggiunge: «»e ci sono dei risparmi ben venga questa sostituzione degli impianti anche se a me personalmente i lampioni non sembrano più luminosi». Poi sottolinea: «Gli attraversamenti pedonali rialzati dovrebbero avere tutti un faro puntato sopra, perché così come sono, servono a poco. Gli automobilisti corrono lo stesso».