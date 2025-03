Più sicura la strada che porta ai poderi Etfas 

Fino a pochi giorni fa, quei cinque chilometri di strada rappresentavano un autentico pericolo per chi la percorreva, in special modo nelle ore notturne a causa della carreggiata troppo stretta e per di più con alberi e arbusti cresciuti ai lati che riducevano ulteriormente la visibilità. Ora la strada che dall'abitato di Musei conduce ai poderi dell'Etfas e alla pineta comunale di Guardia Su Lillu è stata messa in sicurezza.

Due operai del Comune hanno infatti tagliato gli alberi ai bordi della carreggiata, rendendo il traffico degli autoveicoli meno pericoloso. I lavori hanno avuto la durata di circa una settimana, prima di concludersi qualche giorno fa. Rimane da risolvere, invece, il problema del viadotto di Crobada e Mesu, da sempre troppo stretto e che non consente il transito contemporaneo di due veicoli. Il problema persiste ormai da decenni. Per il sindaco, Sasha Sais, «il taglio degli alberi a bordo della carreggiata rende l'arteria più scorrevole, sopratutto per il transito di mezzi pesanti diretti allo svincolo per la strada statale 130».

