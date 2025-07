Più servizi tecnologici per i turisti 

Due nuovi strumenti per chi visita Sant’Antioco nell’ambito del progetto “Museo Diffuso”: il primo è la “realtà aumentata” è accessibile dai quattro totem di piazza Italia, piazza Umberto, Piazza De Gasperi e nella zona della necropoli e dell’acropoli, e il secondo è la “WebApp”, collegata a tutti gli altri totem presenti in paese. Per essere proiettati in una dimensione di “realtà aumentata” che a ogni spostamento restituisce la direzione dei luoghi di interesse collocati nelle vicinanze, occorre inquadrare un apposito qr code con lo smartphone che deve essere dotato di bussola che garantisce la realtà aumentata. Si può poi accedere (nel sito del Comune un video lo spiega nel dettaglio) alla WebApp del Museo Diffuso, in lingua italiana e inglese, che conduce a quattro itinerari: Ponente, Maestrale, Levante e Scirocco. Ciascuno di questi offre al visitatore un percorso diverso. Infine, ogni luogo di interesse è dotato di podcast “emozionale” in inglese e italiano.

