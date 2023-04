Più servizi e attività per bambini e anziani 

Oltre seicentomila euro al Comune di Muravera (fondi Pnrr) per potenziare i servizi per gli anziani e i bambini. In particolare 358mila euro sono destinati ai bambini e ai giovanissimi con servizi quali, ad esempio, pre e post scuola, pedibus, ludoteca, colonia estiva, dopo scuola e spazio di aggregazione giovanile. Altri 298mila euro sono invece destinati al servizio di assistenza domiciliare per anziani, disabili e famiglie in difficoltà.

L’obiettivo è quello di creare una rete di supporto per combattere la marginalizzazione. In programma c’è anche una scuola dedicata ai genitori con l’attivazione di uno sportello psico-pedagogico di consulenza e l’organizzazione di incontri con dei professionisti. L’obiettivo, in questo caso, è quello di accompagnare i genitori nel loro compito educativo.

La richiesta del finanziamento da parte del Comune era stata presentata lo scorso maggio attraverso un progetto di intervento per servizi e infrastrutture sociali e di comunità. «Sono in arrivo tantissime risorse – ha detto il sindaco Salvatore Piu – ora dobbiamo essere in grado di spenderle tutte in brevissimo tempo. Per questo è necessario un super lavoro da parte degli uffici». (g. a.)

